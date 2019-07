Indagini delle forze dell'ordine intervento della scientifica

Ridda di furti in appartamenti in questa ultima settimana a Palermo. In alcuni casi i ladri sono andati a colpo sicuro. Sapevano che c’era una cassaforte o un doppio fondo segreto in un mobile della camera da letto: in entrambi i casi il bottino ha fruttato parecchio oltre i 25 mila euro in soldi contanti e gioielli.

I colpi sono stati messi a segno in Largo Ippona a Borgo Nuovo e in via Nuova. Nel primo caso i ladri hanno dovuto utilizzare il flex per aprire e scassinare una cassaforte nascosta dietro un quadro. Da quanto accertato dalla scientifica sono andati a colpo sicuro. Dentro la cassaforte c’erano 10 mila euro circa in gioielli e oltre 30 mila euro in contanti. A colpo sicuro sono andati anche in via Nuova.

Qui a nascondere circa 30 mila euro in gioielli c’era un vano segreto conosciuto a pochi. Non ai malviventi che hanno ripulito il cassetto dei gioielli. Altri colpi sono stati messi a segno in Corso Alberto Amedeo dove i ladri hanno trovato e portato via oggetti in oro. In via Principe di Paternò. Il bottino è stato di 5 mila euro. Sempre in via Nuova un altro furto messo a segno dai ladri.

Senza lasciare segni hanno portato via soldi e gioielli per 20 mila euro. L’ultimo colpo in via Damiani Almeyda.

In questo caso i ladri hanno prima preso le chiavi dell’abitazione che erano state lasciate in auto a Lascari, cosa che non si deve mai fare, e grazie al libretto che si trova in auto sono risaliti all’indirizzo di casa.

Svaligiare casa e portate a segno il colpo è stato un gioco da ragazzi.

Su questi furti indagano polizia e carabinieri.

Spesso le informazioni ai ladri le vittime le danno sui social.