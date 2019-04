agevolazioni anche per le nuove attività imprenditoriali

Il Comune di Isnello a trazione verde, chi rinuncia all’auto e utilizza il Pedibus avrà una riduzione della Tari (tassa sui rifiuti) del 15 per cento. Su proposta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marcello Catanzaro, il consiglio comunale, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato importanti provvedimenti: per incentivare una mobilità sostenibile e disincentivare l’utilizzo dell’auto per accompagnare i bambini a scuola. Le famiglie che utilizzeranno il Pedibus, cioè il percorso casa a scuola a piedi, potranno usufruire di un’agevolazione sulla Tari nella misura del 15 per cento. Il progetto dell’utilizzo del Pedibus, un servizio per sostituire ecologicamente anche il trasporto pubblico, era partito lo scorso novembre su iniziativa e proposta del sindaco Catanzaro e grazie alla collaborazione di volontari e dei vigili urbani che accompagnano e vigilano sui ragazzi lungo il percorso prestabilito casa-scuola. L’iniziativa, innovativa ed ecologica, del Pedibus è stata anche premiata come buona prassi anche da Legambiente Sicilia. Presto nuove agevolazioni sulla Tari saranno previsti anche per quei cittadini e volontari che si vorranno dedicare alla cura e gestione dei beni comuni come parchi, villette e verde pubblico.

Nella stessa seduta il consiglio comunale ha approvato delle agevolazioni tributarie per incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali: per le nuove attività è stata prevista l’esenzione totale per due anni della Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), del servizio idrico e una riduzione del 70 per cento della Tari.

“Nella seduta di venerdì scorso il consiglio comunale – dichiara il sindaco Marcello Catanzaro – ha approvato importanti provvedimenti come il nuovo piano finanziario della Tari che, oltre all’incentivo previsto per chi utilizza il Pedibus, prevede un ulteriore riduzione del costo di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti che negli ultimi due anni ha subito un taglio del 13 per cento, certamente sulla differenziazione dei rifiuti tanto ancora si può fare e tanto si dovrà fare per migliorare il servizio e ridurre i costi per le famiglie e il nostro impegno sarà costante. Dopo quasi 20 anni – conclude il primo cittadino – il Comune di Isnello si è dotato di un piano di protezione civile che nei prossimi giorni sarà adottato dall’amministrazione comunale, un mio ringraziamento personale, per questi importanti provvedimenti, va alla mia giunta che mi ha supportato, ai consiglieri e ai dipendenti comunali”.

