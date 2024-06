Salvate le auto parcheggiate nelle vicinanze

Incendi rifiuti la scorsa notte a Palermo. I roghi sono stati appiccati in largo Entella, in via Beato Angelico e via Silvestri. I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme ed evitare che i roghi si propagassero alle auto parcheggiate.

In alcune zone di Palermo, soprattutto in periferie come in via Messina Marine, ma anche in centro come a Ballarò, ci sono cumuli di spazzatura non raccolta. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche nello spegnimento di incendi di sterpaglie in via Sarullo e via Alla Falconara.

Ancora emergenza rifiuti, in fiamme le discariche a cielo aperto

A Palermo è di nuovo emergenza rifiuti. Pochissimi giorni fa discariche a cielo aperto nella zona di Bonagia (via San Filippo) e via dell’Orsa Minore sono state date alle fiamme varie postazioni di raccolta.

Alcuni residenti hanno raccontato che negli ultimi giorni i cassonetti erano ormai sommersi da sacchi e ingombranti: così, sfruttando le ore notturne, qualcuno ha appiccato dei roghi per bruciare le montagne di spazzatura accumulate ormai da tempo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, mentre nei palazzi limitrofi i residenti hanno serrato le finestre per evitare di respirare la diossina sprigionata nell’aria.

Quartieri invasi

Gesti incivili ma che restituiscono l’insofferenza dei quartieri invasi dai rifiuti. Intanto, con l’ausilio di bobcat e pale meccaniche, gli operatori Rap cercano di rimuovere i cumuli al momento graziati dalle fiamme, che infestano marciapiedi e carreggiate. Le scene sono quelle di sempre: sacchi e pezzi di mobilio circondano cassonetti e campane ormai allo stremo e quasi del tutto nascoste da assi di legno, cadaveri di elettrodomestici e cartone. Discariche di rifiuti di ogni tipo che finiscono poi per essere bruciati.

Incendi anche allo Zen

Ad inizio giugno ancora incendi di rifiuti nel quartiere Zen a Palermo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere decine di incendi appiccati nei cassonetti dei rifiuti stracolmi allo Zen. I roghi sono stati accesi in diverse strade del quartiere alla periferia nord del capoluogo: da via Fausto Coppi a via Costante Girardengo. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno dato l’allarme.

