A CARINI

Hanno scoperto l’ennesima discarica abusiva in diretta. Attraverso il sistema di telecamere voluto dal sindaco di Carini Giovì Monteleone, gli agenti della polizia municipale hanno visto due uomini arrivare con una motoape e scaricare grossi sacchi pieni di rifiuti. L’abbandono di rifiuti è avvenuto in contrada Sofia.











Attraverso il numero di targa del veicolo gli agenti della polizia locale diretti dal comandante Marco Venuti sono riusciti a risalire ai due uomini di 34 e 44 anni che sono stati denunciati per abbandono di rifiuti e multati con un ammenda che va da 2.600 euro a 26 mila euro. Il mezzo è stato sequestrato. L’area trasformata in discarica circa 500 metri quadrati è stata sequestrata.

L’incendio di Palermo

Qualche giorno fa Un incendio è divampato in un terreno trasformato in discarica di rifiuti a Villabate, nel Palermitano. Le fiamme alimentate da ogni tipo di rifiuto che si trovava accatastato nell’area in via Giulio Natta. Una grossa nube di fumo si è alzata nella zona.

Rogo alimentato

Per diverse ore della notte hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio della discarica. E’ stato necessario bonificare l’intera area per scongiurare la ripresa delle fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri. Si sta cercando di risalire alla causa del rogo.

Un metodo per disfarsi dei rifiuti molto pericoloso

Spesso le discariche abusive, specie se vicino al centro abitato, fanno questa fine nel Palermitano. il più delle volte sono azioni dolose probabilmente dettate dalla “necessità” di disfarsi dell’enorme quantità di rifiuti, non rendendosi conto del gravissimo danno ambientale che si provoca. Recentemente una grossa discarica abusiva ha preso fuoco a Palermo. L’incendio è stato appiccato in via Falsomiele, in una zona dove c’erano parti di auto ed elettrodomestici che sarebbero dovuti finire nella discarica autorizzata, mobili e materiali anche tossici. Una coltre di fumo si è alzata nella zona, creando non pochi disagi per l’aria divenuta irrespirabile.