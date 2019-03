diffida inviata dall'assessorato regionale energia e ambiente

“Dopo una lunga battaglia, la vertenza è indirizzata finalmente verso un suo epilogo positivo”.

Ad annunciarlo è il Segretario della Fp Cgil Sicilia, Alfonso Buscemi, dopo la diffida inviata dall’Assessorato regionale dell’Energia e dell’Ambiente ai vertici della SRR Provincia Palermo Ovest e ai segretari dei 23 Comuni interessati, e per conoscenza destinata alla Prefettura e alla Procura della Corte dei conti.

“La questione, sollevata dalla nostra Organizzazione attraverso anche una denuncia scritta in ordine alle inadempienze – aggiunge Buscemi – ruota attorno alla mancata assunzione di 41 ex lavoratori Ato Palermo 2, il cui contesto, certamente drammatico, si arricchisce di un altro grave elemento: quello della non attivazione di una gara pubblica per la gestione del servizio integrato dei rifiuti con inevitabili e pesanti ripercussioni sui costi e sulla trasparenza degli atti. Ci sono una ventina di Comuni che, ancora oggi, operano in regime di assegnazione del servizio con gli estremi dell’urgenza, oppure si procede con un bando pubblico nel quale si registra l’aggiudicazione con ribassi che superano addirittura il 50%. Di fronte a questo scenario, è facile da immaginare le conseguenze: ritardo dei pagamenti e pessima qualità del servizio, oltre alla trascuranza verso gli obblighi sulla sicurezza. Insomma, avanti a colpi di proroghe di pochi mesi”.

“La Fp Cgil – evidenzia Buscemi – ha anche denunciato il comportamento assunto dai sindaci, i quali, non facendo raggiungere il numero legale, di fatto non procedevano all’elezione del Cda della SRR. Operazione che consentiva ai Comuni coinvolti di andare avanti in ordine sparso e ai vertici della Srr di non dare una risposta ai lavoratori, nonostante quest’ultimi si siano rivolti al Tribunale contro la mancata assunzione, esponendo così la stessa Società al rischio di danni erariali. Adesso, dopo l’incontro alla presenza dell’Assessore Alberto Pierobon con la partecipazione dei funzionari del Dipartimento, è arrivata la svolta. I due componenti del Cda hanno assunto impegni precisi ad assumere i lavoratori in due step: il primo interesserà coloro che saranno destinati alla preparazione del bando pubblico per la gara unica dei Comuni ricadenti nella SRR, il secondo, che sarà attivato dopo l’assegnazione della gara alla ditta appaltante, consentirà l’assunzione di tutti gli altri”.

Soddisfazione esprime anche Valerio Lombardo per la FP CGIL di Palermo, il quale, assieme a Buscemi, riconosce l’importante lavoro dell’Assessore Pierobon e del Dipartimento che, nella circostanza, “hanno dimostrato sensibilità, disponibilità, impegno e concretezza rispetto ai bisogni dei lavoratori e all’osservanza delle regole”.

(foto di repertorio)