il progetto patrocinato dall'assessorato regionale ai beni culturali

Due ragazze palermitane andranno in giro a bordo di un’auto (grazie a Nuova Sicilauto) in lungo e in largo per la Sicilia per 18 giorni per promuovere le bellezze isolane e stimolare il turismo local (e non solo). Si chiama

“Inciampando in Sicilia, il Tour”, ed è un progetto di promozione turistica patrocinato dall’Assessorato

Regionale ai Beni Culturali e l’Identità Siciliana.

Elisa Di Giovanni e Giuliana Piazzese sono due ragazze di trent’anni, lavorano nel mondo del digital e amano viaggiare e andare a curiosare in giro per scoprire luoghi incontaminati e bellissimi.

Il Coronavirus sebbene ci abbia imposto il distanziamento fisico ci ha fatto sentire parte di una comunità, solidali e coesi come mai ci eravamo sentiti prima, convinti che bisognasse uscire dalla pandemia senza lasciare nessuno indietro. Ecco, così purtroppo non è stato e ci sono settori profondamente in crisi, come quello del turismo, e la Sicilia in questi anni ha fatto delle sue bellezze la sua fortuna, in tanti lavorano con l’accoglienza e lo stop improvviso ha creato non pochi problemi.

Le due ragazze, che nella vita sono appassionate di viaggi e per questo hanno un blog: www.inciampando.com e una community sui social con più di diecimila follower, hanno pensato di dare una mano all’economia della Sicilia, una marcia in più al turismo, così hanno progettato e strutturato un viaggio super social per andare alla scoperta delle bellezze che solo la Sicilia vanta di avere.

Foto, video e parole saranno il loro veicolo per attirare quanti più turisti e viaggiatori possibili, a supportare questa piccola ma grande impresa ci sono tanti sponsor che hanno deciso di investire in questo progetto e cavalcare l’onda dell’entusiasmo delle due ragazze.

Il tour durerà 18 giorni, partenza da Palermo sabato 20 Giugno e la prima tappa sarà Monreale con il suo magnifico Duomo, poi Cefalù, Castelbuono con “La Colazione da Fiasconaro”, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Gangi, Sperlinga, tutta la zona del Catanese con Acitrezza, Taormina e Isolabella, nel Siracusano con l’Isola di Ortigia, la riserva di Vendicari, il trekking con meditazione e yoga al Plemmirio, Avola, Pachino e i suoi campi di pomodorini IGP, Noto, Marzamemi, e poi Modica, Ragusa, Scicli, Caltagirone, il viaggio continua verso Selinunte, Marsala

con tappa obbligatoria alle Cantine Florio, le saline di Isola Lunga, Mazara del Vallo e la Kashba, Erice, Scopello e Castellammare per poi rientrare su Palermo senza tornare a casa ma rilassandosi nel B&B Donna Isa, nel centro storico, così da godersi anche la città di Palermo rientrando poco a poco nel caos della “routine quotidiana”.

«È un progetto ambizioso e ricco di significato – dicono Elisa e Giuliana – e speriamo che possa far innamorare ancora di più i siciliani della loro stessa terra, e ovviamente anche tutti quelli che ci seguiranno da tutta Italia e dal resto del mondo. La nostra community sui social ci sta sostenendo moltissimo, mentre “offline” dobbiamo davvero ringraziare alcune aziende siciliane che ci stanno aiutando a far diventare realtà tutto questo, anche con piccoli aiuti che per noi sono fondamentali”.

La community di Inciampando è formata da persone curiose, appassionate di viaggio e di cucina tipica, «Cosa poteva esserci di meglio se non raccontare loro la nostra Sicilia? – concludono le ragazze – Non dovete seguirci, dovete venire con noi!».

“La Sicilia ha inaugurato la libertà ritrovata dopo il Covid con #LaCulturaRiparte, – dice Alberto Samonà, Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana – un progetto che ha messo in campo la bellezza della Sicilia come antidoto, meglio come “vaccino”, per superare la crisi. La parola chiave deve essere, oggi più che mai, quella di ripartire dal territorio, riappropriarsi del patrimonio monumentale, archeologico, artistico, emozionale e sensoriale della nostra terra. Un atto d’amore verso la Sicilia che le giovani blogger di Inciampando hanno ben compreso decidendo di coniugare proprio la bellezza – che di per sé è femminile – con il bisogno di riappropriarsi di luoghi, storie, saperi e sapori di una terra dalla storia millenaria. Auguri, quindi, perché questo è un viaggio alla riscoperta delle proprie radici, del codice genetico di una terra che ha tanto da dare, da dire, da emozionare ”

Per tutto il tempo del viaggio sarà possibile seguire le due ragazze praticamente in diretta grazie alle stories in tempo reale, ma non solo, ci sarà anche una mini series su IGTV con una puntata nuova ogni sera e poi ancora foto, mini guide su Instagram, articoli sul blog e tanto altro, tutto sul profilo di Inciampando, su Instagram www.instagram.com/inciampando, e sul blog www.inciampando.com.