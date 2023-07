Cittadini infuriati, agenti della polizia chiamati sul posto

Continuano i problemi nelle postazioni decentrate di Palermo per il rilascio delle carte d’identità. Nella giornata di mercoledì 12 luglio infatti, diversi cittadini sono rimasti impantanati fra i problemi dell’ufficio anagrafe di via Eleonora Duse, in VII Circoscrizione. L’unica struttura disponibile in tutta l’area Nord della città, vista la chiusura del plesso posto fra Tommaso Natale e Sferracavallo. Peccato che, ieri, nei locali della postazione di Pallavicino non vi era nessun operatore disponibile nel pomeriggio per effettuare le operazioni di rinnovo o comunque di rilascio della CIE. Fatto che ha addirittura spinto alcune persone in code a chiamare gli agenti della polizia sul posto.

La mancanza di dipendenti negli uffici comunali

Un episodio che conferma una sostanziale situazione di dissesto funzionale negli uffici comunali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Molto spesso infatti, alcuni dipendenti dell’Amministrazione sono part time e, il loro contratto di lavoro, non prevede il rientro pomeridiano. Fatto per esempio riscontrato, qualche settimana fa, in V Circoscrizione. Negli uffici di via Bevignani infatti, durante l’orario post-meridiano, manca infatti l’addetto per il rilascio zone blu. A volte, invece, le code e i disagi si generano a causa di un semplice fattore numerico. Ovvero, i dipendenti sono pochi. Come nel caso di via San Ciro, in II Circoscrizione. Luogo nel quale, qualche settimana fa, sono dovuti intervenire perfino gli agenti delle forze dell’ordine per sedare gli animi più caldi.

L’episodio in VII Circoscrizione

Quanto accaduto in VII Circoscrizione è quindi la logica conseguenza degli atavici problemi che affliggono gli uffici del Comune. A riferire l’ultimo episodio, soltanto in ordine cronologico, sono gli esponenti del M5S Giovanni Galioto e Simone Aiello. “Abbiamo tante volte sollecitato l’assessore Falzone affinché ponesse rimedio a queste incresciose situazioni, solleciti che non hanno trovato alcun riscontro. Evidentemente l’assessore non reputa prioritari i diritti dei cittadini. Ieri (12 luglio n.d.r.) sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di Stato, chiamati dagli stessi cittadini, poiché non era presente nessun operatore che rilascia le carte d’identità nell’unico turno pomeridiano della settimana. A questo già desolante quadro si aggiunge anche l’assenza di personale di supporto amministrativo ai lavori del consiglio circoscrizionale, che non permette il regolare svolgimento dello stesso e al contempo, priva ai consiglieri di ottemperare al mandato per cui sono stati eletti dai cittadini. Chiediamo all’assessore Falzone maggiori attenzioni e rispetto per la VII circoscrizione, provvedendo ad una immediata implementazione del personale, affinché si possano garantire i servizi essenziali che i cittadini reclamano a gran voce”.