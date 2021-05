Accesso interforze

Prefettura dispone accesso a cantiere centro Biotecnologie

Ispezione nel Palermitano in struttura Ri. Med

Il Prefetto di Palermo ha disposto un accesso ispettivo presso il cantiere di Carini relativo ai lavori di “Costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.Med, che avrà luogo nella giornata di oggi.

Prevenzione di tentativi d’infiltrazione mafiosa

“L’iniziativa – si legge in una nota – frutto dell’attenzione riservata a siffatto significativo intervento, si colloca, in particolare, nel quadro delle attività di controllo concordate con la Fondazione RI.MED (Stazione appaltante) e confluite nel protocollo di legalità, con la stessa stipulato, per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione criminale mafiosa”.

Accesso interforze

Lo svolgimento dell’accesso è affidato, sotto il profilo operativo, al Gruppo Provinciale Interforze istituito presso questa Prefettura, avvalendosi di contingenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Palermo, che coordinerà l’intervento. Gli esiti dell’accesso costituiranno oggetto di successiva attenta attività di analisi.