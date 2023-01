Calcio a 5 serie C1, rosanero sfiorano vittoria nel finale

Il Palermo C5 soffre, passa in svantaggio ma rimonta e trova un punto dalla trasferta di Isola. Finisce, infatti, 2-2 la sfida della sedicesima giornata che è stata ricca di colpi di scena e capovolgimenti di gara in un match giocato a viso aperto dalle due contendenti.

Un punticino per i rosanero che vanno a 14 in classifica con una lunghezza di vantaggio proprio sui padroni di casa.

Isola avanti dopo 2 minuti

Avvio arrembante dell’Isola C5 che, dopo appena 2′, passa in vantaggio grazie alla rete di Catalano servito in maniera precisa da Sorrentino.

Il colpo subito non frena però il Palermo Calcio a5: la squadra di Lo Piccolo cerca di proiettarsi in avanti mostrando delle ottime trame di gioco senza tuttavia riuscire a trovare l’imbucata vincente. Rosanero vicini al gol del pareggio con Daricca, la cui conclusione fa la barba al palo.

Palermo C5 attacca ma subisce il 2-0

Nel momento migliore degli ospiti, però, arriva il raddoppio dell’Isola C5 firmato da Catanese che fredda l’estremo difensore rosanero Lo Buglio.

Tuzzolino accorcia prima dell’intervallo

Furente la reazione del Palermo Calcio a5 che, finalmente, riesce a trovare la via della rete dopo un’azione corale: Lupo recupera palla in difesa e si invola in contropiede, palla a Sgarlata assist sul secondo palo per Tuzzolino che ribadisce in rete con il più semplice dei tapin. Si va all’intervallo sul 2-1 in favore dei padroni di casa.

I rosanero pareggiano

La ripresa inizia con il Palermo C5 che attacca alzando il proprio baricentro. Sforzi dei rosanero ripagati, come testimonia il gol del 2-2 firmato da Moncada che dribbla tutti, anche il portiere dell’Isola, prima di depositare la palla in rete.

La gara diventa interessante, gli estremi difensori salvano il risultato in diverse occasioni ma è il Palermo Calcio a5 a sfiorare l’impresa con due nitidissime palle gol: palo di Tuzzolino e, subito dopo, altro legno colpito da Sgarlata.

Serie C1 girone A, i risultati della 16ma giornata

Isola C5 – Palermo C5 2-2

Mistral Meeting Club – Sporting Alcamo Onlus 2-1

Resuttana San Lorenzo – Palermo Futsal Eightyniners 4-1

Tiki Taka Palermo C5 – Futsal Mazara 3-5

Co. Palermo – Marsala Futsal 2-8

Punta Vugghia Bagheria – Cus Palermo 2-0

Riposa: San Vito Lo Capo.

La classifica

Classifica: Mistral Meeting Club 42 punti; Futsal Mazara 40; Cus Palermo 30; Tiki Taka Palermo* 28; Marsala Futsal 27; Palermo Futsal Eightyniners, Sporting Alcamo Onlus* e Punta Vugghia Bagheria 20; Palermo C5 14; Isola C5 13; San Vito Lo Capo* 11; Resuttana San Lrenzo 10; Ve.Co. Palermo 4.