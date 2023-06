Dura risposta del coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, alle parole di Davide Faraone: “Dal senatore Davide Faraone sono venute parole scomposte, che sono soltanto il segno del nervosismo che regna nel cosiddetto terzo popolo dopo numerose e ripetute esperienze fallimentari sul piano elettorale – ha detto Caruso -. Queste esperienze non hanno fatto altro che confermare come fino ad oggi questa esperienza altro non sia stato se non un continuo cercare strumenti per superare i diversi sbarramenti elettorali, senza alcuna prospettiva né un chiaro indirizzo politico, ancora meno di indirizzo moderato e liberale.

Il flirt con De Luca

“E se un’ulteriore conferma fosse stata necessaria, ecco l’annuncio del flirt con Cateno De Luca, altro possibile accordo-autobus in vista della disperata ricerca dei numeri per superare lo sbarramento alle europee”, continua Caruso.

“Forza Italia, al contrario, continua a porsi in modo chiaro ed inequivocabile come esperienza politica moderata, aperta al dialogo e pronta ad accogliere, come fatto nei mesi scorsi, quanti si riconoscono in valori liberali e democratici e, soprattutto, vogliono contribuire con esperienza e competenza al governo del Paese, della Regione e delle nostre comunità nel quadro del centrodestra.

Quanto infine alle affermazioni di Farone sull’ipotesi di avvicendamenti all’interno della Giunta comunale di Palermo, al di là su ogni commento sul classico pulpito da cui viene la predica ricordando i ben 49 assessori del Governo Crocetta di cui Faraone era sponsor, non possiamo che ribadire il diritto/dovere di ciascun partito di dare giusta rappresentanza alla propria base nonché alle istanze dei propri gruppi consiliari, ovviamente in un quadro che non intacca in alcun modo, ma anzi vuole ulteriormente rafforzare l’impegno dell’Amministrazione per la soluzione dei problemi dei cittadini”.

Le parole di Faraone

“Rimpasto a Palermo? Noi pensiamo che si deve andare avanti nel rispetto degli interessi della città. La giunta sta lavorando benissimo, basti pensare al lavoro fatto dall’assessore Totò Orlando che è riuscito a svuotare quel capannone pieno di bare in attesa di sepoltura. Sinceramente introdurre elementi politici su una esperienza che sta dimostrando qualità sarebbe gravissimo. Il sindaco toglie l’assessore se non funziona non per appartenenza politica. Siamo contrari a rimpasti e rimpastini, è roba da vecchia politica”. Il leader di Italia Viva in Sicilia, Davide Faraone, parla durante l’assemblea regionale del partito a Palermo.

“Vicenda Miccichè è emblematica”

Faraone prosegue e parla della vicenda Miccichè. “Sta emergendo un’altra deriva da civismo, se non stai con chi comanda anziché esporsi in un partito si preferisce una lista civica per paura. La vicenda di Gianfranco Micciché è emblematica: c’è un bullismo esasperato, un ascarismo di una certa classe dirigente. Ci sono notabili che si sono spostati con pacchetti di voti. Noi di Iv abbiamo gia vissuto questa esperienza, all’epoca pensavo a una transumanza in buona fede, a un investimento nel progetto del nostro partito e invece c’è stato chi si è spostato di volta in volta per convenienza. Per questo non puntiamo a costruire il partito ingaggiando qualcuno che porta voti, stiamo lavorando nei territori per aggregare, è più faticoso ma più appassionate”.

