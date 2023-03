Il malcostume accompagnato dall’arroganza. Succede a Palermo dove un semplice richiamo al rispetto delle regole di civile convivenza può costare anche minacce.

La vicenda

Ha ripreso un uomo che in pieno centro storico a Palermo stava gettando i rifiuti. Protagonista la consigliera comunale Giulia Argiroffi del gruppo Oso che è stata minacciata dall’uomo. Esplicite le parole pronunciate nei suoi confronti: ” Che fai la foto? Te lo spacco il telefono. Te li butto addosso a te (i rifiuti ndr) se fai ancora foto”.

L’alterco sui social e la denuncia pubblica

La consigliere comunale ha pubblicato sui social alcune immagini in cui mostra un cittadino mentre abbandona due sacchetti in Valverde, nella zona di via Roma. L’uomo, che non ha gradito di essere ripreso ha gettato lo stesso i sacchetti di spazzatura e si è allontanato imprecando.

Più volte è stata denunciata la presenza di cumuli di rifiuti e distese di ingombranti nel centro storico davanti a scuole dell’Albergheria nella zona alle spalle dell’ospedale dei Bambini “Di Cristina” e anche sotto le finestre dello studentato San Saverio.

Palermo maltrattata dai palermitani

Capita spesso anche anche luoghi simbolo come casa Professa e la cattedrale sono a rischio con materassi e frigoriferi abbandonati nei vicoli attorno.

Ovviamente qualcuno li abbandona lì e oggi uno di questi è stato pizzicato dalla consigliera comunale Giulia Argiroffi che l’ha sorpreso con i sacchetti che girovagava per i vicoli cercando un posto isolato dove abbandonare la spazzatura.

Una vicenda che potrebbe avere conseguenze

La denuncia sui social potrebbe avere un seguito e quelle immagini potrebbero servire per risalire al palermitano incivile che ha inzozzato e anche minacciato chi cercava di fare rispettare le regole.

La scena ripresa è la conferma che i primi a non amare la nostra città sono i tanti palermitani che non rispettano le regole e di sera tardi incuranti del lavoro svolto sporcano tutto senza alcun rispetto.

