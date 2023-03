Traffico rallentato nella zona nord di Catania

La periferia di Catania avvolta da una colonna di fumo scaturita da un vasto incendio di rifiuti e copertoni. E’ accaduto nella zona “Asse dei Servizi” San Giuseppe La Rena. Impegnativo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento Nord per riuscire a fronteggiare il vasto rogo, oltretutto potenzialmente pericoloso per l’ambiente. Infatti determinati rifiuti, come i copertoni, possono sprigionare con l’incendio molecole pericolosa per l’aria.

Problemi al traffico

Il rogo è scoppiato ieri sotto il cavalcavia della diramazione che dall’asse dei servizi porta all’uscita San Giuseppe La Rena. L’enorme colonna di fumo nero che si alzava anche a causa del vento ha provocato qualche rallentamento al normale transito dei veicoli. Oltre la squadra del distaccamento Nord, la sala operativa provinciale ha inviato altri due mezzi antincendio di supporto. L’operato dei pompieri ha evitato che le fiamme coinvolgessero ancor di più i rovi sottostanti il ponte.

Voleva sbarazzarsi dei rifiuti vicino al suo terreno di campagna e per questo aveva deciso di dargli fuoco. Un anziano è stato sorpreso nel Catanese dai carabinieri proprio nel momento in cui aveva appena appiccato l'incendio e per questo è finito nei guai.

Cronache quasi quotidiane

Il ricorso al fuoco per distruggere discariche abusive è una pratica purtroppo tristemente non nuova in Sicilia. Spesso, come raccontano le cronache, si fa ricorso a questi roghi per eliminare magari un “fastidio”. Come quanto accaduto qualche mese fa proprio nel Catanese dove è stato beccato un uomo che voleva sbarazzarsi dei rifiuti vicino al suo terreno di campagna e per questo aveva deciso di dargli fuoco. Un anziano sorpreso dai carabinieri nel momento in cui aveva appena appiccato l’incendio e per questo è finito nei guai.

I motivi della denuncia

Ad intervenire i carabinieri della tenenza di Misterbianco che hanno denunciato per “combustione illecita di rifiuti” un 77enne residente nella stessa cittadina del Catanese. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i militari durante un servizio di prevenzione a largo raggio, mirato in particolare al contrasto dei reati ambientali.



