Vigili del fuoco a lavoro

Due incendi di abitazioni a Palermo. Quello più grosso che ha interessato un’intera palazzina in via Del Vespro nei pressi del civico 62. Una colonna di fumo è partita ed è stata visibile in centro.

Sul posto i vigili del fuoco

Le fiamme sono partite da un balcone dove ha iniziato a bruciare della plastica e i vestiti stesi. A poco a poco le fiamme si sono propagate agli altri piani. I vigili del fuoco sono arrivati in massa e hanno spento il rogo.

In via dell’Orsa Minore danni a un appartamento

L’altro incendio in via dell’Orsa Minore. Anche qui danni a un appartamento. Le fiamme sono divampate a causa di un cortocircuito e sono rimaste circoscritte a un solo appartamento.

Numerosi interventi dei vigili del fuoco in questi giorni

L’incendio di via Normanni dei giorni scorsi dove sono andati a fuoco due piani dello stabile. Sono intervenute sul luogo dell’incendio quattro squadre dei vigili del fuoco che sono impegnati oltre a spegnere le fiamme a verificare se dentro vi fossero persone. Pare che parte della palazzina sia disabitata. Ancora non si conoscono ancora le cause del rogo sta divorando un appartamento all’ultimo piano. Le cause dell’incendio sono state verificate dagli ispettori dei vigili del fuoco una volta che i colleghi hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza la struttura.

Una cabina per le fototessere in fiamme

Notte di fuoco nel centro di Palermo il 24 settembre scorso. Intorno alla mezzanotte, una cabina per le fototessere è andata in fiamme all’angolo fra via Dante e piazza Castelnuovo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, servendosi di un camion e di un’autopompa, hanno spento il rogo in pochi attimi. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, si sono attivate per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Tanti i curiosi che si sono radunati nel marciapiede di fronte al luogo dell’accaduto. Le fiamme hanno causato diversi danni alla struttura ed hanno lambito i muri perimetrali della scuola Archimede, senza però causare danni nè all’istituto scolastico stesso nè agli alberi presenti in zona.