I vigili del fuoco dovrebbero arrivare tra tre ore

Tanta paura a Ustica per un incendio in contrada Tramontana che ha minacciato un’area di rimessaggio con gommoni e imbarcazioni. I soccorsi del vigili del fuoco non arriveranno in tempo perché non sono potuti arrivare in elicottero come nell’ultimo rogo.

“Ho chiesto un intervento immediato anche dei vigili del fuoco volontari che abbiamo sull’isola – dice il sindaco Salvatore Militello – Mi hanno risposto che hanno le patenti scadute. Incredibile davanti ad un’emergenza non sono entrati in azione. Neppure i vigili del fuoco da Palermo arriveranno in tempo. Dovrebbero arrivare in mare, ma con questo vento impiegheranno 3 ore. L’ultima volta sono arrivati sull’isola in elicottero oggi non è stato possibile. Se scoppia un incendio siamo senza armi. In balia di noi stessi. Scriverò al ministero degli Interni per chiedere risposte concrete contro questi incendi dolosi appiccati quando soffia il vento di scirocco”.

Anche questa volta alcuni cittadini volontari si sono sbracciati e hanno cercato di contrastare le fiamme a mani nude e senza mezzi. Una situazione pericolosissima per il primo cittadino. “Non si può continuare così – aggiunge il sindaco – I rischi per la popolazione e le aziende sono altissimi. Non possiamo essere abbandonati in questo modo”.

Incendio lungo l’autostrada A29

È stata riaperta l’autostrada Palermo Mazara del Vallo dopo l’incendio divampato lungo la sede stradale che ha bloccato il traffico per diverse ore. Il rogo ha minacciato le abitazioni tra Carini e Capaci.

Sono decine gli incendi che stanno impegnando le squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile nel palermitano. L’allerta arancione per gli incendi è stata rispettata.

Un incendio era divampato nella zona dell’autostrada a Carini non distante dal centro commerciale Poseidon. Le fiamma sono arrivate fin all’autostrada. La carreggiata in direzione Palermo lungo la A29 è chiusa.

Pericolo scongiurato con l’intervenendo dei vigili del fuoco e gli operai dell’Anas. Sono due gli incendi che sono divampati nella zona. Il secondo nei pressi del torrente Ciachea.

Il sindaco di Capaci, “Evacuate le case”

Una situazione molto grave tanto che il sindaco di Capaci Pietro Puccio aveva lanciato l’allarme su Facebook. “Urgente. I cittadini della zona di villaggio Leone e via Lipari evacuare le case pericolo imminente di incendio”. Adesso il pericolo sembra rientrato.

Incendio a Termini Imerese

Un altro incendio è divampato in un capannone nella zona industriale di Termini Imerese lungo la strada statale 113. Le fiamme partite dalla vegetazione sono arrivate fino al capannone industriale anche in questo caso stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. A Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi un altro vasto rogo di vegetazione nel monte Leandro.

Qui è previsto l’intervento dei mezzi aerei. Qui ad intervenire anche i carabinieri. Altro rogo a Giardinello anche qui in fiamme la macchia mediterranea in contrada Partadinello.

Fiamme tra Ficuzza e Godrano

Un altro incendio in queste ore è scoppiato tra Ficuzza e Godrano a piano Guddemi. Sono impegnate diverse squadre di vigili del fuoco e della forestale. Sono impegnati anche mezzi aerei.