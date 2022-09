Notte difficile per i tanti roghi appiccati nel capoluogo

Numerosi incendi appiccati a rifiuti abbandonati per strada questa notte a Palermo. Diversi i quartieri che sono stati interessati da questo tipo di roghi che hanno ancora una volta ammorbato l’aria della città. I vigili del fuoco impegnati per quasi tutta la notte, da un territorio all’altro, per far fronte a questi raid di piromani dalle conseguenze terribile per la salute e l’ambiente. Due gli interventi anche in provincia tra Partinico e Isola delle Femmine.

La mappa degli incendi a Palermo

Per due volte i pompieri sono dovuti intervenire nella zona dell’Albergheria, e non è una novità dal momento che molto spesso da queste parti avvengono tali tipi di incendi. Altri roghi sono stati spenti in via Villagrazia, allo Zen in via Coppi, a Borgo Nuovo in via Bernini, ed ancora in viale Italia a Valdesi.

I roghi in provincia

In provincia di Palermo invece ci sono stati tre interventi. Due hanno riguardato Isola delle Femmine, uno invece Partinico ed esattamente la via Ungaretti. Una zona, quest’ultima, dove insiste un quartiere di case popolari e dove spesso vengono dati alle fiamme i rifiuti accatastati nel piccolo slargo all’ingresso dell’arteria.

Due notti fa

Appena due notti fa ci sono stati altri incendi di rifiuti a catena sempre tra Palermo e provincia. Quello che ha più preoccupato è stato l’incendio, per cause in via di accertamento, che si è sviluppato all’interno di un deposito autorizzato a Carini che insiste nella zona industriale. A fuoco invece rifiuti abbandonati per strada o accatastati nei cassonetti nei quartieri palermitani del Villaggio Santa Rosalia, a Falsomiele e a Brancaccio tra le vie Lussorio Cau, Utveggio, dell’Airone e Villagrazia.

Una scia infinita

Purtroppo Palermo città è finisce spesso in mano ai soliti incendiari di rifiuti questa notte. Spesso, suo malgrado, è protagonista il quartiere dello Zen dove sino a tre notti fa sono state appiccate le fiamme a cataste di rifiuti nelle strade e dentro i cassonetti. Scena trita e ritrita per il capoluogo siciliano dove di questi raid se ne verificano a bizzeffe quasi ogni notte. Situazione insostenibile però per i residenti che rischiano davvero moltissimo sul piano ambientale considerando la pericolosità della combustione dei rifiuti per via dell’inquinamento che crea. Nel corso di questa estate non sono stati risparmiati da questo tipo di incendi anche altri quartieri periferici come Bonagia, Borgo Nuovo, Zisa, Cep e altri ancora. Persino nel centro storico, nei periodi di emergenza rifiuti, si sono verificati casi simili.