Una donna di 64 anni Maria Luisa Dagna è stata trovata morta in casa a Isola delle Femmine nell’abitazione in piazza Umberto Primo. A trovarla è stato il fratello che risiede nell’abitazione insieme alla sorella e al marito della donna.

E’ stato il fratello a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato la morte. Il medico legale ha eseguito l’esame sul corpo della donna. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La procura ha disposto l’autopsia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Testimoni interrogati dai Carabinieri

I militari, in queste ore, stanno ascoltando il compagno, ancora sotto choc, e nelle prossime ore raccoglieranno le testimonianze dei vicini di casa, dei familiari e degli amici della vittima.

L’ultimo ritrovamento di una vittima in casa in Sicilia

Se per questo caso non si esclude ancora nessuna ipotesi, diversa è stata la trafila dell’ultimo ritrovamento di una vittima in casa in Sicilia risalente solo a qualche giorno fa. Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione nel Messinese ma in quel caso è apparso subito chiaro che era stato ucciso a coltellate. A rinvenire il cadavere nella sua abitazione di Letojanni sono stati i carabinieri. Non ci sarebbe alcun dubbio sul fatto che si tratti di omicidio. Sul corpo rinvenute evidenti ferite provocate da un’arma da taglio.

La vittima si chiamava Massimo Canfora, 56 anni. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno dell’appartamento nel quale abitava in una palazzina di via Nenzi 8, nel cuore del quartiere Baglio. La sua attività lavorativa era quello di operatore ecologico e viveva nella stessa casa con il fratello. Quest’ultimo però è stato avvisato di quanto accaduto, era uscito di primo mattino e non avrebbe quindi potuto vedere nulla.

Un fermo 24 ore dopo

Solo 24 ore dopo i carabinieri di Taormina (ME) hanno arrestato B. F., 18enne residente a Letojanni, accusato di omicidio aggravato. E’ considerato responsabile proprio della morte di Massimo Canfora anche lui originario di Letojanni.