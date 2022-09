Le fiamme in via Dusmet a Caltanissetta

A Caltanissetta un 50enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver provocato un incendio nella propria abitazione mettendo in pericolo l’incolumità degli occupanti della palazzina. All’interno dell’appartamento sono stati trovati dei materassi disposti a piramide per alimentare le fiamme. Evacuate diverse famiglie dall’edificio.

L’arresto della polizia il flagranza

I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un cinquantenne nella flagranza di reato d’incendio. Nella serata di ieri, dopo una chiamata arrivata alla sala operativa della questura, alcuni equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti in una via del quartiere Santa Flavia, dove era stato segnalato un incendio in corso in una palazzina. I poliziotti giunti sul posto hanno notato un uomo, inseguito da alcune persone, che tentava di allontanarsi dal luogo dell’incendio.

I materassi disposti a piramide in casa

L’uomo è stato bloccato e perquisito dagli agenti che hanno trovato nella sua mano un accendino. Ultimato lo spegnimento dell’incendio da parte di due squadre dei vigili del fuoco, all’interno dell’appartamento di proprietà dell’uomo fermato dai poliziotti sono stati trovati dei materassi disposti a piramide per alimentare le fiamme.

L’uomo in carcere

Nelle prime fasi dell’intervento i soccorritori, poliziotti e vigili del fuoco, per motivi di sicurezza, hanno evacuato tutti gli abitanti dello stabile, rientrati nelle loro abitazioni dopo lo spegnimento dell’incendio. L’arrestato è stato condotto in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del locale Tribunale, è stato accompagnato alla locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’incendio in via Dusmet

L’incendio è divampato in via Dusmet, nel quartiere Santa Flavia. Tutte le famiglie del palazzo sono state evacuate dalle volanti della polizia intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco che stanno completando lo spegnimento. Nell’incendio nessuno è rimasto ferito. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al terzo e ultimo piano di una casa popolare. I vigili del fuoco mediante l’utilizzo della scala aerea hanno raggiunto l’abitazione dal balcone e tirato fuori anche delle bombole Gpl. I danni sarebbero ingenti.