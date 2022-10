Nel Catanese aveva incendiato alcuni sacchi di spazzatura abbandonati

Voleva sbarazzarsi dei rifiuti vicino al suo terreno di campagna e per questo aveva deciso di dargli fuoco. Un anziano è stato sorpreso nel Catanese dai carabinieri proprio nel momento in cui aveva appena appiccato l’incendio e per questo è finito nei guai.

I motivi della denuncia

Ad intervenire i carabinieri della tenenza di Misterbianco che hanno denunciato per “combustione illecita di rifiuti” un 77enne residente nella stessa cittadina del Catanese. Ad accorgersi di quanto stava accadendo i militari durante un servizio di prevenzione a largo raggio, mirato in particolare al contrasto dei reati ambientali.

La pattuglia in contrada Sorbia

Quando la pattuglia ha attraversato il territorio della contrada Sorbia di Misterbianco, hanno sorpreso l’uomo mentre stava appiccando il fuoco a diversi sacchi di rifiuti, abbandonati lungo la strada, in un’area adiacente ad un vasto terreno incolto, con presenza di sterpaglie.

Rogo già troppo vasto

Nella circostanza i carabinieri hanno subito lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco per chiedere ausilio. Infatti l’incendio si era già ampiamente sviluppato in un modo tale da non riuscire a domare le fiamme con gli estintori in dotazione alla pattuglia. Oltretutto le fiamme si stavano sviluppando in una zona non distante da alcune abitazioni. I pompieri, tempestivamente sopraggiunti, hanno provveduto spegnere l’incendio.

Nel nisseno operazione nel giugno scorso

Il ricorso all’incendio dei rifiuti è una pratica abbastanza consueta in Sicilia. Nel giugno scorso nel Nisseno a tal proposito ci fu un’operazione a vasto raggio. Con le accuse di incendio e gestione illecita di rifiuti, il commissariato di pubblica sicurezza di Gela, su delega della Procura, aveva dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di 8 misure cautelari personali e reali, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale. In totale erano 14 gli indagati nell’ambito di questa inchiesta in cui, allo stato delle indagini preliminari in corso, vengono contestati, a vario titolo, diversi episodi quali combustione e sversamento illecito di rifiuti, ricettazione e violazione di sigilli.