L'apertura nell'estate del 2024

Ottanta stanza, di cui 14 suites, 5 sale riunioni, ristorante, bar, Spa, parco e piscina esterna. Ecco il progetto del nuovo Mondello Palace Hotel. L’accordo per la rinascita dell’importante struttura alberghiera, anticipato da BlogSicilia nelle scorse settimane, adesso è ufficiale.

La nota del gruppo Accor

A confermare le indiscrezioni scritte nei giorni scorsi adesso arriva la nota con la quale il gruppo Accor, leader mondiale nel settore dell’ospitalità, annuncia di espandere il proprio portafoglio sul territorio nazionale con la firma di un nuovo contratto di franchising con il partner Mondello Palace Srl, a seguito del quale il Mondello Palace Hotel entrerà a far parte del brand Movenpick.

Si tratta di un edificio storico, punto di riferimento per il quartiere costiero di Mondello, situato in una posizione privilegiata di fronte all’Antico Stabilimento Balneare noto come “Charleston”.

La ristrutturazione

La Struttura è attualmente chiusa per una completa ristrutturazione e riqualificazione degli spazi interni ed esterni, curata dallo studio di architettura Luigi Smecca. All’apertura, prevista per il terzo trimestre 2024, la struttura offrirà: 80 stanze – di cui 14 suites – 5 sale riunioni, ristorante, bar, Spa, parco e piscina esterna che faranno vivere ai propri ospiti esperienze indimenticabili, in perfetta sintonia con lo stile esclusivo del brand Movenpick.

L’interesse per Mondello

“Siamo davvero orgogliosi di questo accordo di franchising con Mondello Palace srl per portare il brand Movenpick nella magnifica Mondello. La Sicilia è una destinazione chiave per il turismo nazionale e internazionale ed è quindi un’area di sviluppo a cui siamo molto interessati. Siamo certi che la vocazione resort del marchio Movenpick, unitamente all’approccio olistico alla sostenibilità e al profondo impegno verso l’ambiente e le comunità locali contribuiranno a ridare risonanza internazionale a un albergo storico in un’ottica di riposizionamento della destinazione Mondello” ha affermato Ettore Cavallino, Senior Director Development Italy, Greece and Malta

Con la firma di Movenpick Mondello Palace, il Gruppo Accor consolida la propria presenza in Sicilia, in particolare a Palermo, arrivando a quota quattro strutture – di diversi marchi – nel capoluogo.