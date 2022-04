Rinnovo esenzione ticket, momenti di tensione in via Arcoleo, interviene la polizia

Randazzo (M5S): "Pensare a chi non sa usare mezzi tecnologici"

Momenti di tensione alla sede decentrata dell’Asp di via Giorgio Arcoleo, a Palermo, dove questa mattina un gruppo di cittadini si è radunato convinto di procedere al rinnovo dell’esenzione ticket. In realtà, a partire dal 1 aprile, la procedura è stata interamente informatizzata. Iter non recepito da parte dell’utenza che ha chiesto di effettuare il rinnovo in presenza. Al diniego degli impiegati, si sono riscaldati gli animi fra i presenti. Tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente ripartato la situazione alla calma.

A segnalare l’episosio è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo. L’esponente pentastellato evidenzia l’esigenza di pensare a chi non ha molta affinità con le procedure online. “Oggi si sono registrati momenti di tensione in via Giorgio Arcoleo per l’esenzione ticket. Come è noto, la procedura si può fare solo online a partire dal 1 aprile. E’ chiaro però che non tutti sono in grado di potere espletare l’iter online. Bisogna pensare a chi non ha familiarità o non ha proprio un mezzo tecnologico, magari predisponendo uno sportello ad hoc”.

Intanto, dall’Asp fanno sapere che la procedura per eseguire il rinnovo dell’esenzione ticket è stata interamente informatizzata. Ciò per trovare il giusto compresso fra il periodo di pandemia e le esigenzdi oltre 450.000 utenti. Per coloro i quali vi siano difficoltà ad eseguire la procedura, esiste la possibilità di rivolgersi ai Caf.

Dal 1 aprile rinnovo esenzione ticket solo online

Sono 450.000 gli utenti di città e provincia che da oggi, 1 aprile, saranno chiamati a rinnovare o chiedere ex novo l’esenzione ticket per reddito. Dopo che nel periodo della pandemia i certificati erano stati validati d’ufficio, i cittadini interessati dovranno adesso inoltrare richiesta all’Asp di Palermo esclusivamente su internet utilizzando lo sportello online (sportello.asppalermo.org), strumento semplice che con pochi click consente di stampare comodamente a casa il certificato.