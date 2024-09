Tornano in funzione stasera (sabato 21 settembre) gli impianti di illuminazione della zona di via Marchese di Villabianca compresa fra le vie Streva, Maggiore Toselli, Tommaso Gargallo, Cordova, Ugdulena e De Cosmi. Gli operatori di AMG Energia hanno appena completato l’intervento di manutenzione straordinaria avviato d’urgenza giovedì scorso, d’intesa con l’Ufficio Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo, per sostituire circa 90 metri di cavo di media tensione interrato (circuito “de Cosmi/Villabianca 2”, alimentato da cabina “Sampolo”), ormai fatiscente e privo delle condizioni per funzionare in sicurezza, e per riaccendere ottanta punti luce.

I guasti

Guasti ripetuti e di ingente entità, tentativi di riparazione ordinaria che non si sono rivelati risolutivi hanno reso necessaria l’attività di natura straordinaria sugli impianti di via Marchese di Villabianca e traverse, che sono tra i più datati della città: sono stati realizzati negli anni Sessanta e presentano fenomeni di obsolescenza legati all’età, dal momento che hanno completato il loro “ciclo di vita tecnica utile” della durata di trenta anni in base alla normativa vigente. Stasera i due circuiti che alimentano gli impianti tornano in funzione.

Un altro intervento urgente avviato stamattina è stato già definito nella zona del Teatro Massimo per la riparazione di un guasto: riaccesi 15 punti luce.

“Ringrazio gli operatori – dice il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – che rappresentano in pieno i valori propri della società: professionalità, impegno e dedizione”.

La consegna dei 509 punti luce

Nuova consegna anticipata ad AMG Energia di 509 punti luce riqualificati a led nella zona di Sferracavallo e Tommaso Natale, a Palermo.

La consegna anticipata, effettuata dall’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato Lavori pubblici del Comune di Palermo, riguarda un’altra porzione di nuovi impianti, riqualificati con l’adozione di tecnologia led nell’ambito degli interventi gestiti dagli uffici tecnici comunali del progetto “Agenda Urbana” (PO FESR 2014/2020 efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe della città di Palermo).

I nuovi impianti

I nuovi impianti, si legge in una nota, sostituiscono la vecchia illuminazione che ha concluso il suo ciclo di “vita tecnica utile” (fissato in trent’anni dalla normativa vigente): impianti ormai datati e con tecnologia superata, quindi, realizzati negli anni Settanta, con alimentazione in serie, lampade a vapori di mercurio (ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015) e pezzi di ricambio non più in commercio. I punti luce sono alimentati, secondo le più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche, da quadri elettrici di bassa tensione, sono equipaggiati con lampade a led di ultima generazione, che permetteranno risparmi sia in termini di consumi energetici che di riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai vecchi impianti fortemente energivori.

