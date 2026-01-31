Era stato un guasto al collettore fognario del centro cittadino a causare l’apertura di una buca in piena via Roma nel centro della città di Palermo Ad accertarlo è stata l’Amap, l’azienda acquedotto della città. Una buca rimasta aperta fra le proteste dei palermitani ma, secondo quanto fa sapere l’azienda, non si sarebbe trattato di un ritardo nell’intervento. Le piogge consistenti di questi giorni hanno reso impossibile operare in sicurezza sul collettore fognario e solo dopo la fine delle piogge persistenti si è potuto avviare la riparazione

Collettore riparato

Oggi Amap informa che “è stato ripristinato a Palermo il collettore fognario la cui ceduta aveva determinato, la scorsa settimana, la creazione di una buca nel manto stradale di via Roma”.

L’intervento di Amap su incarico del Comune, effettuato in sicurezza solo al termine dei giorni di pioggia che impedivano l’inizio dei lavori, è durato poco più di 48 grazie a un sistema robotizzato che ha consentito di individuare in tempi ridotti le fratture del collettore attraverso una video ispezione.

Un robot ha percorso il collettore

Il tratto di collettore fognario di Via Roma – Via Guardione è stato percorso da un piccolo robot dotato di una telecamera le cui immagini hanno rilevato le criticità. Le riprese effettuate sono state esaminate dai tecnici specializzati del servizio fognario di Amap che hanno evidenziato una mancata tenuta del collettore in più punti.

Conseguentemente le squadre di manutenzione sono intervenute per ripristinare il collettore fognario

riconducendo i reflui nel suo opportuno recapito e garantendo così la continuità idraulica.

Amap precisa: attività delicate e complesse

Le attività sono state delicate e complesse considerata la molteplice presenza di sottoservizi (gas metano, acqua, elettrodotti ad alta tensione) e dalla concomitanza della vasca interrata realizzata, qualche anno fa, dall’impresa incaricata dal Comune per le nuove opere fognarie a servizio della città di Palermo.