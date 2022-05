Lo scorso 5 maggio, per la seconda volta, erano stati divelti i pannelli

Sono stati di nuovo installati i pannelli vandalizzati lo scorso 5 maggio che si trovano nella prima area a Palermo dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza. L’area era stata inaugurata lo scorso ottobre nel nome di Emanuela Loi, Rita Atria, Rita Borsellino, Maria Pia Lepanto, Agnese Piraino Leto.

Un punto informativo dei centri antiviolenza

Le loro foto erano state collocate nei panelli sistemati in una pensilina rossa, trasformata in un punto informativo dei centri antiviolenza e installate in via Autonomia siciliana, a due passi da via D’Amelio, luogo della strage in cui furono uccisi Paolo Borsellino e la sua scorta di cui faceva parte proprio Emanuela Loi. Già ad ottobre scorso dopo qualche giorno i pannelli erano stati vandalizzati.

“Speriamo emerga verità delle stragi”

“Tornano i pannelli vandalizzati – dice Emilio Corrao rappresentante dell’associazione che ha curato l’allestimento della panchina – Coccio dopo coccio sono stati ripristinati, sperando che come i cocci, pezzo dopo pezzo riusciremo ad ottenere la verità, ma tutta la verità sulle stragi di Capaci e di Via D’Amelio”. Nei giorni scorsi gli stessi promotori di quest’area condannarono pesantemente il gesto vandalico e presentarono una denuncia ai carabinieri contro quello che definirono l’ennesimo schiaffo alla memoria.

I vandali anche a scuola

Il vandalismo resta sicuramente un fenomeno di difficile argine a Palermo. Nei giorni scorsi incursione e danneggiamenti anche nell’istituto comprensivo statale “Giuliana Saladino” in via Barisano da Trani a Palermo. Alcuni vandali avevano fatto irruzione nel plesso scolastico danneggiando le macchinette che distribuiscono cibi e bevande. Furono scassinate per portare via i soldi contenuti all’interno. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi ha compiuto i danneggiamenti. Alcuni giorni fa i distributori di bevande sono stati danneggiati anche nei reparti dell’Asp di Palermo in via Gaetano La Loggia. Anche qui sono stati scassinati e portato via gli incassi.