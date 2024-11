Il Consiglio Comunale del Comune di Palermo ha approvato l’emendamento per la rimodulazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana della Piazza di Mondello. Il nuovo piano prevede lo spostamento del progetto nell’Elenco Annuale 2024 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 e l’adeguamento delle fonti di finanziamento.

Aggiornamento tecnico ed economico del progetto

Il progetto, inizialmente finanziato con 1,5 milioni di euro dalla Regione Siciliana attraverso il PO FERS 2014-2020, ha richiesto un aggiornamento tecnico ed economico per tenere conto delle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Culturali, dell’ampliamento parziale dell’area d’intervento, dell’utilizzo di materiali di maggiore pregio e del rialzo dei prezzi unitari. Con queste modifiche, l’importo complessivo del progetto è stato definito in 4.5 milioni di euro.

Nuove fonti di finanziamento

Il finanziamento per l’intero intervento sarà ora coperto dai fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027, riservati al Comune di Palermo per progetti di rigenerazione urbana. Il finanziamento iniziale regionale è stato invece destinato ad altri interventi.

Avvio del progetto aggiornato

L’emendamento approvato consente di avviare il progetto aggiornato, già inserito nella seconda annualità del Programma Triennale 2024-2026, che attende a breve l’emissione del decreto di finanziamento.

Per Caterina Meli, “Il progetto aggiornato permette di intervenire con maggiore incisività per restituire alla Piazza di Mondello il decoro e la funzionalità che merita. Mondello rappresenta uno dei luoghi più iconici della nostra città, una meta irrinunciabile per tantissimi turisti e cittadini palermitani che ogni anno scelgono il suo meraviglioso golfo, il mare cristallino e i suoi lidi come punto di riferimento. È per questo che la piazza, cuore pulsante della frazione, merita un intervento di restyling all’altezza del suo valore paesaggistico e culturale. Grazie alla rimodulazione del progetto e ai fondi stanziati, potremo finalmente restituire a Mondello un’area centrale riqualificata, capace di rispondere non solo alle esigenze estetiche, ma anche alle necessità di funzionalità e decoro urbano per chi la vive ogni giorno”.

Secondo Leopoldo Piampiano, “La rimodulazione di questo progetto è essenziale per garantire l’avvio dei lavori di riqualificazione della Piazza di Mondello, un luogo simbolo della nostra città. Con l’inserimento nell’Elenco Annuale 2024 e il nuovo finanziamento a valere sui fondi PN Metro Plus, siamo in grado di realizzare un intervento che risponda agli standard richiesti e alle necessità di rigenerazione urbana

