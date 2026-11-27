Sono 755 i cantieri in Sicilia che rischiano seriamente di fermarsi a causa del caro materiali non ancora rimborsato alle imprese. Un’emergenza nazionale – che conta complessivamente 13mila opere in bilico in tutta Italia – in cui l’Isola si piazza all’ottavo posto della classifica nazionale per numero di interventi a rischio chiusura.

A lanciare l’allarme è Ance Sicilia, sulla base dell’indagine condotta dal Centro studi di Ance nazionale elaborando i dati Cnce Edilconnect. Il monitoraggio prende in esame le opere aggiudicate prima del 30 giugno 2023 e riferite ai cantieri attivi al 30 novembre 2025: lavori già eseguiti dalle aziende, ma per i quali dopo un anno mancano ancora i pagamenti legati all’aumento dei costi delle materie prime.

L’impatto sui territori: 477 opere degli enti locali

A preoccupare maggiormente i costruttori è la tipologia delle opere coinvolte, spesso strettamente legate ai servizi essenziali per i cittadini. La fetta più consistente riguarda infatti gli enti locali: ben 477 cantieri, pari al 63,2% del totale regionale.

Il resto della mappa delle opere a rischio nell’Isola è così suddiviso:

101 cantieri (13,4%) fanno capo a enti pubblici come Università, Asp e Autorità portuali;

79 cantieri (10,5%) riguardano società a partecipazione pubblica, tra cui Anas e Rfi;

63 cantieri (8,3%) sono gestiti da consorzi di bonifica e società che si occupano di acqua, energia e autostrade;

35 cantieri (4,6%) dipendono direttamente dalle amministrazioni dello Stato, come ministeri e Presidenza del Consiglio.

L’appello di Ance Sicilia: “A rischio crescita e Pnrr”

Senza lo sblocco immediato dei fondi, il settore edile siciliano rischia una brusca frenata proprio nella fase cruciale di realizzazione delle opere pubbliche. “Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario”, sottolinea il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo.

Per il vertice dei costruttori isolani, bloccare i cantieri oggi significherebbe vanificare il lavoro fatto finora sui fondi europei e nazionali: “Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e pubblica amministrazione hanno fatto per mettere a terra il Pnrr. È prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione della regione”.