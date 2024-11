Risolto il mistero del cattivo odore di carburante nella zona di Carini (Palermo). Dopo 24 ore i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpa e del Comune sono riusciti a risalire alla causa. In questi giorni era stato fatto un rifornimento di gasolio per la caldaia di una scuola di Carini, il plesso Agliastrelli dell’istituto Falcone che si trova in via Umbria, nelle vicinanze di corso Italia. Solo che è stato versato più carburante di quanto ne poteva contenere la cisterna. La parte eccedente è finita nel terreno e poi nelle fognature. Il cattivo odore ha messo in allarme i residenti che hanno lanciato l’allarme.

