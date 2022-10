L'assessore Baglieri: "Acqua bene pubblico da valorizzare"

Una campagna di informazione e sensibilizzazione sull’uso consapevole di uno dei beni più preziosi: questo è l’obiettivo di “Risparmia l’acqua“, roadshow partito oggi da Palermo e voluto dalla Regione Siciliana per far riflettere le giovani generazioni sull’utilizzo di uno degli elementi alla base della vita. Un bene importante e che deve essere gestito per evitare sprechi e razionalizzare le riserve di acqua potabile oggi disponibili.

Prima tappa a Palermo, poi Catania e Messina

L’evento, iniziato questa mattina in piazza Verdi, si potrarrà fino alle 18 di sabato 15 ottobre. “Risparmia l’acqua” si sposterà poi verso Catania e Messina. A novembre l’evento toccherà anche le altre città capoluogo di provincia. Dalle 10 alle 18, verrà allestita un’isola espositiva all’interno della quale sarà possibile fruire di tensostrutture con sale immersive, gazebo con tecnologia VR e schermi touch. Luoghi dove si potranno ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e fare giochi a tema. Coinvolte all’interno del progetto anche le scuole, al fine di istruire le giovani generazioni sul tema del risparmio energetico. Una campagna mediatica promossa interamente sui social network, in modo da dare maggiore interattività a tutto il percorso comunicativo.

Il progetto “Risparmia l’acqua”

Il progetto “Risparmia l’acqua”, lanciato dal dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana e co-finanziato dall’Unione Europea con fondi Po Fesr 2014/2020, in linea con le strategie europee e nazionali 2014-2020 della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ha l’obiettivo di diffondere un consumo responsabile dell’acqua, creando processi atti a migliorare la consultazione, la partecipazione consapevole dei cittadini-utenti e il dialogo con il pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini. Ma si punta anche a favorire un forte processo di mutamento degli stili di vita e dei modelli attuali di consumo e comportamento. Un concetto riassunto dalla frase tema dell’evento: “Se mancherà l’Acqua sarà anche colpa nostra. Non sprechiamola”.

Madrina dell’evento l’assessore uscente all’Energia Daniela Baglieri. Un progetto, quello relativo al risparmio dell’acqua, che rappresenta la sua ultima uscita pubblica da assessore regionale, che ha voluto chiudere con un’iniziativa diretta al futuro, in particolare ai giovani. “Mi piace finire questo mio mandato con gli studenti, leader e cittadini di domani. Questa iniziativa di sensibilizzazione è principalmente rivolto a loro. Questa è una risposta culturale ad un tema molto caro alla Regione Siciliana. Purtroppo perdiamo tanta acqua per le reti, quindi occorre fare investimenti. Grazie anche ai fondi del PNRR, lo stiamo facendo. Ma è chiaro che servono comportamenti responsabili. Bisogna risparmiare l’acqua, che è un bene pubblico e va valorizzato“.