Rissa a Corleone in un negozio di frutta e verdura. Padre e figlio si sono presentati nel negozio di un commerciante in via Santa Lucia. Pare pretendessero la restituzione di un debito. Sono iniziate a volare parole grosse e alcuni spintoni.

Poi è scattata l’aggressione. Il più giovane di circa 21 anni con un cacciavite ha colpito ferendo il figlio del commerciante provocandogli una ferita alla mano. Sono intervenuti i carabinieri che hanno portato tutti in caserma. Complessivamente erano in sei.

Oggi c’è stata la direttissima e per il giovane di 21 anni che ha colpito la vittima con il cacciavite è stato disposto l’obbligo di firma, gli altri sono denunciati tutti a piede libero.