POLIZIA

Per la rissa al cinema del Forum sono tre i giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni ad essere stati denunciati accusati oltre che di rissa anche di lesioni. A rischiare sarebbe anche la vittima che è stata portata in ospedale con il setto nasale rotto e la faccia gonfia.

Ferito in ospedale

Ferite che non hanno consentito agli agenti di polizia di interrogarlo. Non appena sarà possibile sentirlo gli agenti valuteranno anche la sua posizione. Secondo quanto hanno raccontato i tre giovani di Ciaculli il primo ad aggredirli sarebbe stato proprio il 35 enne poi picchiato in modo violento dal branco.

A lanciare l’allarme è stata la moglie della vittima che ha chiamato al numero di emergenza quando gli aggressori si sono allontanati lasciando la vittima dolorante per terra. L’uomo è stato colpito con violenza da giovani per lo più incensurati e che fino a qual momento non avevano avuto problemi con la giustizia. Una reazione violenta del tutto inspiegabile.

I giovani non sembrano pentiti

Agli agenti del commissariato i giovani aggressori, nonostante le accuse, non sono apparsi per nulla pentiti o dispiaciuti per l’accaduto. Hanno mantenuto la stessa linea. Loro si sono difesi dall’aggressione dell’uomo. Una versione che al momento non trova conferme dalle immagini e dalle testimonianze raccolte.

La ricostruzione

L’uomo è stato colpito con calci e pugni dopo che ha rimproverato una ragazzina che aveva messo i piedi nella poltrona del cinema e i suoi amici che facevano confusione durante la proiezione.

La vittima, come detto, era al cinema con la moglie: è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale dove gli sono stati riscontrati diversi traumi. “Se non ti conviene te ne puoi andare”, hanno detto alla donna. Il marito, sentendo la discussione, è intervenuto.

Quindi è stato trascinato nei corridoi esterni alla sala. Hanno continuato a pestarlo pure mentre era a terra. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza lasciano pochi dubbi. I giovani sono ripresi mentre colpiscono l’uomo con violenza

Like this: Like Loading...