Momenti di tensione la scorsa notte in via Roma a Palermo. Un gruppo di giovani ha seminato il caos per quasi un’ora. Ad affrontarsi sono state due ragazze, ma al parapiglia hanno preso parte anche altri ragazzi che hanno rotto bottiglie di vetro e lanciato monopattini elettrici e biciclette in mezzo alla strada rischiando di colpire gli automobilisti.

Casi del genere vengono segnalati costantemente dai residenti che fino all’alba sono costretti a combattere con la musica alta e gli schiamazzi dei ragazzi ubriachi. I controlli in centro hanno visto la presenta di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, con il supporto del personale dell’Asp. La zona passata al setaccio l’area alla Vucciria compresa tra: corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza San Domenico, piazza Sant’Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, discesa Caracciolo, piazza Garraffello, piazza Fonderia.

Tutte zone particolarmente frequentate dai palermitani e dai turisti che ancora affollano un centro storico caratterizzato dalla presenza di esercizi commerciali di ogni genere. Complessivamente sono state identificate 144 persone, delle quali 33 risultavano avere precedenti penali e o di polizia, controllati 26 veicoli, elevate 8 contravvenzioni, 2 patenti ritirate. Effettuati anche un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo. Nel corso dei controlli è stato identificato e denunciato un individuo che è risultato gravato da un Daspo urbano, emesso dal questore di Palermo che gli aveva imposto il divieto di avvicinarsi proprio all’area interessata dai controlli.