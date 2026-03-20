E' successo a Marineo

Un apprezzamento rivolto da un giovane a una ragazza ha scatenato una rissa nei pressi centro commerciale Candy Shop a Marineo (Palermo).

In quindici se le sono date di santa ragione fino a quando non sono arrivati i carabinieri chiamati da clienti e titolari. A innescare la rissa la stessa ragazza che dopo il complimento poco rispettoso rivoltole, ha colpito con una borsa il giovane.

E’ nato un parapiglia che ha scatenato la colluttazione. Dopo che i militari hanno riportato la calma in quattro tra i 25 e i 45 anni sono stati denunciati per rissa. Uno dei quattro denunciati era inizialmente estraneo alla lite, vi ha preso parte quando si è accorto che lo specchietto della sua auto era stato danneggiato. Alcuni dei partecipanti alla scazzottata sono stati medicati dai sanitari del 118.