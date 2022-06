La rissa furibonda nel pub, questore chiude il locale per un mese

Ignazio Marchese di

08/06/2022

Finisce male al pub di Palermo al centro di una furibonda rissa scoppiata tra una ventina di giovani. Il questore di Palermo ha sospeso per trenta giorni la segnalazione certificata di inizio attività e l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dal Comune di Palermo al pub Las Palmas, in piazza Verdi. Il provvedimento è stato adottato dopo la rissa che è scoppiata nella zona della Champagneria alla quale hanno preso parte 20 giovani.

La fuga nei bagni e il silenzio del titolare

Le indagini sono state condotte dai poliziotti della divisione di polizia amministrativa che hanno verificato come i tafferugli su strada sarebbero iniziati nel pub. Alcuni clienti per sfuggire alla rissa avrebbero trovato riparo nei bagni del locale senza che il titolare abbia chiamato le forze dell’ordine. Il questore ha adottato la misura a tutela dell’ordine pubblico nelle zone della movida. Il provvedimento è già stato notificato dai poliziotti.

Scorso fine settimana “movimentato”

A Palermo la zona della movida è stata particolarmente violenta nello scorso fine settimana. Due giovanissimi di 16 e 20 anni sono stati aggrediti da baby gang a Palermo. E’ successo in piazza Verdi nella notte tra sabato e domenica. Prima è stato aggredito il ragazzo di 16 anni. Era andato in soccorso di un amico in pub. Poi era fuggito via trovando riparo dentro una vettura. Un gruppo di giovanissimi hanno circondato il mezzo, lo hanno fatto uscire dall’abitacolo e picchiato. Era circa mezzanotte. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

Alle due di notte sempre nella stessa zona un’altra aggressione. Anche in questo caso ad agire un gruppo di ragazzi che hanno picchiato un giovane. Anche lui soccorso e trasportato in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia. Poco prima nella zona di via Cavour un giovane per futili motivi ha colpito con un pugno il vetro di una vettura dove c’erano quattro ragazzi. Il vetro è stato mandato in frantumi. Tanta paura per gli occupanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il giovane è fuggito. Qualcuno tra i passanti ha cercato di inseguirlo senza successo. Su questi episodi indagano gli agenti di polizia.