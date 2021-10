Prima una lite e una rissa a Terrasini, forse innescata dalle fidanzate. Poi l’agguato al distributore di benzina dove i fratelli Emanuel e Roberto Bozzo, di 21 e 23 anni erano andati insieme ad un terzo giovane per fare i rifornimento dell’auto.

Qui qualcuno li ha sorpresi ed esplosi alcuni colpi di pistola. I carabinieri hanno trovato due bossoli a terra per terra esplosi da una pistola calibro 9. I due fratelli sono stati colpiti uno all’addome l’altro tra la gamba e il piede. Il più grave è Roberto che è stato operato all’ospedale di Partinico.

Il fratello Emanuel non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza presenti nel luogo dell’agguato. Erano le 4 di mattina. Pare che nessuno abbia visto o sentito nulla del tentato omicidio avvenuto a un centinaio di metri dalla casa di Peppino Impastato.

L’intervento chirurgico a Roberto Bozzo

Intervento complesso e delicato quello che ha subito Roberto Bozzo, il giovane di 23 anni, ferito a Cinisi da alcuni colpi di pistola nei pressi di un distributore di benzina.

I medici dell’ospedale di Partinico gli hanno asportato la milza e sono intervenuti per limitare una ferita al colon. L’intervento è stato lungo. La prognosi resta riservata. I carabinieri hanno sequestrato l’auto con la quale è stato portato in ospedale Roberto Bozzo.

Quanti gli hanno teso l’agguato insieme al fratello Emanuel, rimasto leggermente ferito, hanno centrato anche la vettura che ha foro nella carrozzeria.

La sparatoria a Cinisi è avvenuta la scorsa notte. Due fratelli di 23 anni e 2

1 anni sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco nei pressi di un distributore di benzina nella zona di corso Umberto e via Venuti.

Feriti trasportati in ospedale

I due sono stati portati all’ospedale dai sanitari del 118. Uno quello di 23 anni si trova in questo momento in sala operatoria.

L’agguato in piena notte

Tutto è successo attorno alle 4 di notte.

I carabinieri stanno cercando di risalire a chi ha sparato, per questo si stanno cercando le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona ad iniziare proprio da quelle del distributore di benzina Q8 in corso Umberto.

I carabinieri hanno sentito nella notte diverse persone tra amici e parenti per cercare di ricostruire quello che è successo e risalire a chi ha sparato.

I due fratelli feriti

I due fratelli feriti nel corso della sparatoria a Cinisi (Pa) sono Roberto Bozzo di 23 anni ed Emanuel di 21 anni. Il primo è stato ferito con diversi colpi che l’hanno raggiunto al fianco e all’addome, il secondo al piede e alla gambe. Per terra sono stati trovati alcuni bossoli d’arma da fuoco.

L’agguato è avvenuto nel distributore Q8 a Cinisi in corso Umberto. Ancora da capire se i due fratelli che vivono nelle case popolari si fossero fermati per fare rifornimento. I due si trovano in ospedale a Partinico, Roberto è in queste ore in sala operatoria, il fratello è stato medicato. Non si conosce ancora la prognosi.