RestART e l'enogastronomia, le convenzioni con i ristoranti palermitani

Tra le numerose iniziative per far ripartire il centro storico di Palermo, RestArt è quella che ha puntato tutte le sue fiches unicamente sull’inestimabile patrimonio storico-culturale del capoluogo siciliano , o almeno, così è stato fino a due giorni fa.

In realtà, infatti, anche l’aspetto enogastronomico del salotto di Palermo rappresenta un asso nella manica perchè se, da una parte, andare in giro a visitare i siti culturali di Palermo è bellissimo, mangiare lo è altrettanto e RestART ha pensato anche a questo.

D’ora in poi, infatti, tutti coloro che mostreranno il tagliando d’ingresso a uno dei siti culturali usufruiranno di uno sconto nei locali che sosterranno la manifestazione o, al contrario, ai clienti dei locali verrà offerto un coupon omaggio per accedere a uno dei siti di RestART.

I locali che aderiscono all’iniziativa, anche fuori dal centro storico, saranno riconoscibili poichè esporranno in vetrina una locandina dell’evento. L’iniziativa offre la possibilità, ai ristoratori ed a tutti gli esercizi commerciali che ne avranno interesse, di aderire e sostenere un progetto per la città di Palermo che vuole ripartire con forza e determinazione nella fase post Covid19, successiva al lockdown dovuto all’emergenza sanitaria globale nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dall’ultimo DPCM.

“Abbiamo tanta voglia di ripartire e per farlo siamo pronti ad aderire ad iniziative lodevoli come RestART -ci racconta Salvo Longo, proprietario del ristorante Salmoriglio di Palermo e vicepresidente e coordinatore per la Sicilia del Movimento Italiano Ospitalità (M.I.O)-. Contemporaneamente, però, occorre aiuto anche da parte dell’amministrazione comunale che sia disposta a venirci incontro con alcuni accorgimenti che per i locali del centro storico, fortemente penalizzati rispetto a quelli sul mare, sarebbero una boccata d’ossigeno. Tra questi la proroga della sospensione della ZTL almeno fino a fine agosto e lo spostamento dell’orario di chiusura dei locali nel fine settimana almeno di un’ora sarebbero incentivi importanti per i palermitani ( e i siciliani in genere) a recarsi in centro storico godendone la bellezza anche in estate proprio come normalmente fanno i turisti che quest’anno sono davvero in pochi. Chiediamo, inoltre, di ricevere lo stesso trattamento che avviene, ad esempio, nelle discoteche rispetto alle quali, dal punto di vista della rigida applicazione delle norme che nella ristorazione scoraggiano la clientela, siamo fortemente discriminati “.

I ristoratori e gli esercizi commerciali che vorranno aderire al progetto RestART potranno rimborsare agli utenti della manifestazione che presenteranno il biglietto di ingresso ai luoghi, direttamente all’interno delle proprie attività, l’importo dei biglietti acquistati sotto forma di sconto finale sul conto alla cassa. Reciprocamente i ristoratori e gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa potranno offrire ai propri clienti dei coupon sconto del valore di 3 euro (pari al costo dei biglietti di ingresso alle visite di RestArt) che consentiranno agli utenti di accedere gratuitamente ad almeno una visita notturna scegliendo a piacere nel catalogo dell’offerta culturale e tra gli eventi di RestArt, manifestazione che si terrà in ogni venerdì e sabato, dalle 19.00 alle 24, dal 3 luglio al 29 agosto 2020.

Il costo equivalente di tali coupon sarà coperto da ogni singola impresa aderente, così come è libero il numero di coupon che è possibile acquistare.

I locali che hanno già aderito all’iniziativa sono:

Villa Costanza: Via Pietro Bonanno, 42, 091 547027

Osteria Ballarò: Via Calascibetta, 25, 091 326488

La Braciera in Villa: Via dei Quartieri, 104, 091 6881915

L’acerba osteria dinamica: Piazzetta della Saponeria, 091 6209084

Trattoria La Cambusa: Piazza Marina, 16, 091 584574

Osteria dei Vespri: Piazza Croce dei Vespri, 6, 091 6171631

Ristorante Quattroventi Comfort food: Via Enrico Albanese, 30, 091 6259187

Trattoria ai Normanni: Piazza della Vittoria, 25, 091 6516011

Buatta Trattoria Popolana: Via Vittorio Emanuele, 176, 091 322378

Luci e calici: Via Sammartino, 121, 091 7542967

Salmoriglio: Via Vittorio Emanuele, 233/235, 091 2733924

Wanderlust : Via Lattarini, 27, 3888517043

I ristoratori e gli esercizi commerciali interessati ad aderire potranno inviare una richiesta direttamente via mail ad info@restartpalermo.it con l’indicazione del numero di coupon che intendono acquistare e la ragione sociale dell’esercizio medesimo.