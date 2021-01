Sono in stato di agitazione i 120 lavoratori che stanno ristrutturando l’hotel delle Palme a Palermo per il mancato accantonamento in Cassa edile di ferie e tredicesima. Gli operai della “Mare Resort srl” avevano già sollecitato i pagamenti degli accantonamenti fermi ad aprile

2020.

“I lavoratori ieri erano pronti a fermarsi ma, responsabilmente, dopo che l’azienda venerdì scorso li ha convocati, promettendo i pagamenti entro fine mese, hanno continuato a garantire la prosecuzione dei lavori. Chiediamo la regolarità degli accantonamenti in Cassa edile e anche la puntualità della retribuzione di dicembre. E attendiamo un riscontro”, dicono Vincenzo Di Vita e Cosimo Lo Sciuto, della Fillea Cgil Palermo e Lorenzo Scalia della Filca Cisl di Palermo. La mobilitazione, confermata il 5 gennaio, è coincisa con l’annuncio della riapertura dell’albergo tra due mesi.

“Allo stato, i lavori realizzati non consentono un’imminente consegna dell’intera opera – aggiungono Di Vita, Lo Sciuto e Scalia – Ancora non sono pronti tutti i piani. Al terzo e quarto piano le camere sono complete ma mancano tutti gli impianti. Il primo, il secondo piano e lo scantinato, dove sarà realizzata una spa con boutique annesse, sono nella fase iniziale. Nell’hotel mancano ancora la cabina elettrica, gran parte degli impianti, il sistema antincendio e tutti i collaudi. La nostra stima è di almeno un anno di lavoro. L’hotel è ancora incompleto, sia nella parte dei lavori edili che, soprattutto, nell’impiantistica”.

Gli operai lavorano dall’inizio del 2019 a ritmo continuo, fatta eccezione per il periodo di chiusura tra marzo e maggio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, durante il quale i lavoratori sono stati in cassa integrazione, come previsto dai decreti del governo nazionale.

Intanto rimane aperta la vertenza dei lavoratori della struttura alberghiera.

“Il nostro auspicio è che non ci siano intoppi e che l’azienda subentrante, il gruppo palermitano Corvaia, che hanno preso in locazione dalla Zyz srl la struttura alberghiera, faccia propri gli impegni sottoscritti per l’assunzione dei 28 dipendenti”. A dichiararlo è il segretario Filcams Cgil Palermo Alessia Gatto.

“A dicembre abbiamo appreso che saranno gli imprenditori Corvaia a gestire l’albergo. Avevamo già chiesto un incontro alla Zyz, società collegata al fondo Algebris, che ha acquistato la struttura dalla Acqua Marcia Turismo e ha avviato la ristrutturazione dei locali – aggiunge Alessia Gatto – Un incontro insieme alle parti sociali e alla famiglia Corvaia, per rispetto degli accordi presi per garantire il destino occupazionale dei 28 lavoratori, di cui la società Zyz si era fatta carico. Impegno che per noi vale adesso anche per chi subentra”. I verbali di conciliazione sono da tempo firmati: la transazione garantisce alla riapertura dell’hotel il passaggio di tutto il personale precedente, i lavoratori dei settori hall, ricevimento, servizio ai piani e facchini, presso la struttura a 5 stelle di via Roma. I 28 lavoratori erano stati licenziati due anni fa, quando si è dato inizio alla ristrutturazione dell’immobile storico.