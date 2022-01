riapre il sipario sui grandi eventi?

Mentre la variante Omicron e i contagi da Covid19 hanno raggiunto il picco in Sicilia, con la quarta ondata, da Palermo parte una nuova offensiva per il ritorno alla normalità. L’estate 2022, infatti, potrebbe portare una ventata di novità interessanti per quanto riguarda i concerti. In particolare – l’edizione odierna di “Repubblica Palermo” riporta alcune anticipazioni sui nomi in ballo: Jovanotti e i Måneskin, sarebbero in pole per esibirsi nel Capoluogo siciliano.

Il programma estivo e il rilancio dell’Ippodromo

Dalla vittoria a Sanremo l’anno scorso, al trionfo all’Eurovision fino al grande successo negli Usa, con l’omaggio perfino del prestigioso New York Times. Adesso i Måneskin – la rock band rivelazione e dei record che ha fatto impazzire l’America – potrebbero approdare a Palermo. Stando alle ultime indiscrezioni, la band si esibirà quest’estate all’Ippodromo della Favorita.

“C’è la data, 11 luglio, ora si aspetta solo l’ufficialità. L’idea – riporta il quotidiano Repubblica in edicola oggi – è di trasformare l’Ippodromo nella più grande arena estiva di tutta l’Isola, con 30mila spettatori e musicisti della scena nazionale e internazionale a salire sul palco”.

Adesso li vedremo in tv come super ospiti nella nuova edizione di Sanremo 2022.

Gli altri nomi

“C’è attesa anche per Jovanotti, che in Sicilia non si vedeva dal 2013 e che, dopo il successo del 2019, quest’estate torna nelle spiagge italiane con il Jova beach party”.

Max Pezzali, Blanco e Sangiovanni sarebbero gli altri nomi in ballo per questa estate palermitana dedicata alla musica. “Giovedì dovrebbe essere il big day, il giorno della fumata bianca con i vertici del Moon festival di Riccione attesi nel capoluogo siciliano per mettere a punto gli ultimi dettagli”, anticipa il quotidiano.

Città a secco di impianti

Sarebbe un bel colpo per una città a secco di impianti adatti ai concerti. Da oltre un decennio, a causa delle note vicende del Palasport di Fondo Patti, a Palermo non vengono più organizzati concerti. Ed è assurdo che un Capoluogo di Regione venga tagliato fuori dai grandi eventi musicali. Da qui la protesta di un gruppo di ragazzi siciliani che tempo fa ha lanciato una petizione su Change.org per stimolare la politica locale a creare “Strutture polifunzionali per la musica e lo sviluppo sociale ed economico in Sicilia”. Hanno pure creato una pagina Facebook – “Spazio alla musica in Sicilia” – che raccoglie ad oggi oltre 1.500 fans.

Gli ultimi eventi

Era il 2019 e Palermo ospitava al Foro Italico il Radio Italia Live: l’ultimo appuntamento musicale pre-Covid. Ad esibirsi allora, tra gli altri, Mika, Achille Lauro, Benji e Fede, Tommaso Paradiso e altri cantanti di grido.

Mancano sei mesi, sarà la volta buona per voltare finalmente pagina? Chissà… Il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta, almeno si spera. La sfida è riportare i grandi appuntamenti musicali dopo due anni di stop a causa della pandemia. Nell’attesa speriamo dietro le mascherine FFP2.