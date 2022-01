Il bilancio di martedì 18 gennaio 2022

Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono stati registrati 228.179 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del numero più alto dall’inizio della pandemia. Così il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Tanti i decessi: 434, il bilancio di giornata più alto della quarta ondata. Era dal 14 aprile 2021 che non si registravano così tanti morti. Il dato totale delle vittime del Covid-19 sale, quindi, a 141.825.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 220.811 contro i 76.679 di ieri, per un totale di 6.314.444. Gli attualmente positivi, quindi, registrano un aumento di 6.878, portando così il totale a 2.562.156, di cui 2.540.993 sono in isolamento domiciliare.

In diminuzione di 2 posti occupati le terapie intensive: totale 1.7155. Invece, sono saliti di 220 i ricoveri ordinari per un totale di 19.448. Sono stati 1.481.349 i tamponi processati in 24 ore, per cui il tasso di positività è del 15,4%.

La Regione con più di casi di oggi è la Lombardia con 37.823, seguita da Puglia (+28.589), Veneto (+25.166), Campania (+21.670) e Piemonte (+18.095).

Infine, i casi totali, dall’inizio della pandemia, salgono a 9.018.425.