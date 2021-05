Prima posizione per i Måneskin, seguiti da Barbara Pravi (Francia) e Gjon’s Tears (Svizzera). Ultimo posto per il Regno Unito

La 65ma edizione di Eurovision Song Contest si è chiusa con la vittoria dei Måneskin, i rappresentanti dell’Italia con «Zitti e buoni».

Per l’Italia è la terza vittoria in 65 edizioni dell’Eurofestival. La prima italiana a vincere la competizione fu Gigliola Cinquetti con Non ho l’età, nel 1964. A seguire Toto Cutugno che nel 1990 vinse con Insieme: 1992. E i Måneskin, dopo 31 anni, riportano in Italia l’ambito premio, e nel 2022 il nostro Paese ospiterà la 66esima edizione dell’Eurovision. Subito dopo la vittoria, anche dal Governo, attraverso l’account Twitter di Palazzo Chigi, sono arrivati i complimenti per la vittoria della band.

https://twitter.com/Palazzo_Chigi/status/1396244281543827456

Eurovision Song Contest 2021: i vincitori sono i Måneskin

Eurovision Song Contest 2021: la classifica

1. Italia 524

2. Francia 499

3. Svizzera 432

4. Islanda 378

5. Ucraina 364

6. Finlandia 301

7. Malta 255

8. Lituania 220

9. Russia 204

10. Grecia 170

11. Bulgaria 170

12. Portogallo 153

13. Moldavia 115

14. Svezia 109

15. Serbia 102

16. Cipro 94

17. Israele 93

18. Norvegia 75

19. Belgio 74

20. Azerbaijan 65

21. Albania 57

22. San Marino 50

23. Paesi Bassi 11

24. Spagna 6

25. Germania 3

26. Regno Unito 0