Tutto ciò che c'è da sapere sull'Eurovision 2021

Tutto sull’edizione 2021 dell’ Eurovision Song Contest . Quando inizia in TV , cantanti e concorrenti , conduttori .

L'Eurovision Song Contest 2021 prenderà ufficialmente il via questo martedì, 18 maggio. La finale si svolgerà il 22 maggio all'Ahoy Arena di Rotterdam.

Quando inizia l’Eurovision Song Contest 2021? La pandemia di Coronavirus ha fatto sì che venisse cancellata quella che sarebbe dovuta essere la 65° edizione. L’appuntamento, quindi è per il 2021. Le date dell’Eurosvision 2021 sono state scelte da tempo. La prima semifinale si terrà martedì 18 maggio, la seconda il 20 maggio e la finale sabato 22 maggio.

La programmazione in TV, quindi, prevederà la diretta da Rotterdam dell’evento in TV sul canale di Rai 1. L’orario rimarrà quello consueto delle 20:30 circa. Inoltre, sappiamo già che in Arena il pubblico ci sarà: presenti 3500 persone.

Eurovision 2021 cantanti e canzoni

Vediamo adesso la lista dei concorrenti e dei paesi partecipanti all’Eurovision 2021. Qui di seguito troverete l’elenco dei cantanti in gara e delle canzoni presentate al contest. A rappresentare l’Italia, i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021.

Albania: Anxhela Peristeri – Karma

Australia: Montaigne – Technicolour

Austria: Vincent Bueno – Amen

Azerbaigian: Efendi – Mata Hari

Belgio: Hooverphonic – The Wrong Place

Bulgaria: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Cipro: Elena Tsagkrinou – El diablo

Croazia: Albina – Tick-Tock

Danimarca: Fyr & Flamme – Øve os på hinanden

Estonia: Uku Suviste – The Lucky One

Finlandia: Blind Channel – Dark Side

Francia: Barbara Pravi – Voilà

Georgia: Tornik’e Kipiani – You

Germania: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Grecia: Stefania – Last Dance

Irlanda: Lesley Roy – Maps

Islanda: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Israele: Eden Alene – Set Me Free

Italia: Måneskin – Zitti e buoni

Lettonia: Samanta Tīna – The Moon Is Rising

Lituania: The Roop – Discoteque

Macedonia del Nord: Vasil – Here I Stand

Malta: Destiny – Je me casse

Moldavia: Natalia Gordienko – Sugar

Norvegia: Tix – Fallen Angel

Paesi Bassi: Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Polonia: Rafał – The Ride

Portogallo: The Black Mamba – Love is on My Side

Regno Unito: James Newman – Embers

Repubblica Ceca: Benny Cristo – Omaga

Romania: Roxen – Amnesia

Russia: Maniža – Russian Woman

San Marino: Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina

Serbia: Hurricane – Loco loco

Slovenia: Ana Soklič – Amen

Spagna: Blas Cantó – Voy a quedarme

Svezia: Tusse – Voices

Svizzera: Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Ucraina: Go A – Šum

Eurovision 2021: in 65 edizioni solo 2 vincitori Italiani

L’ultimo risultato è proprio una piazza d’onore, conquistata da Mahmood con ‘Soldi‘ a Tel Aviv, che nel 2019 è arrivata a 472 punti, record italiano di sempre e con appena 26 punti in meno rispetto a Duncan Laurence con la sua ‘Arcade’. L’ultima vittoria italiana risale al 5 maggio 1990 con Toto Cutugno e la sua ‘Insieme: 1992’ a Zagabria.