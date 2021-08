Dopo 18 mesi riapre il "Barbera"

Il campionato di Serie C è ormai alle porte e i tifosi di Palermo si apprestano a tornare allo stadio dopo il lungo silenzio imposto dalla pandemia. Sugli spalti ci sarà una prima prova tecnica di campionato proprio oggi pomeriggio, alle 17,30, in occasione del primo turno di Coppa Italia di serie C che vedrà i rosanero in casa contro il Picerno; Catania e Messina in trasferta rispettivamente con Vibonese e Juve Stabia.

Dentro o fuori

Sarà una gara secca, da dentro o fuori. Con supplementari e rigori in caso di pareggio nei tempi regolamentari. I rosanero si giocheranno il passaggio al turno successivo in casa, tra le mura amiche. Chi passa il turno giocherà con la vincente tra Monopoli e Potenza.

Ben 18 mesi dopo Palermo-Nola in serie D (ultimo match aperto al pubblico) il “Barbera” accoglierà i tifosi. Sarà un banco di prova. Oggi la capienza massima sarà di 8.750 spettatori. Sono stati staccati 150 biglietti omaggio per chi – tra mercoledì e giovedì scorsi – ha deciso di vaccinarsi allo stadio.

Obbligo Green Pass

I tifosi siciliani potranno di nuovo intonare cori e sostenere le proprie squadre di calcio, direttamente dagli spalti. Ma con una novità: l’obbligo del Green pass. Per accedere infatti servirà la certificazione verde, o un tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti, oppure una certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi sei mesi, o infine la prima dose di vaccino fatta da almeno 15 giorni.

Le nuove norme

Tutte le tifoserie dovranno fare i conti con le nuove norme anti covid, per frenare il contagio. Gli stadi saranno a mezzo servizio, a metà capienza. In zona bianca, infatti, posti a sedere con l’obbligo di occuparli a scacchiera e al massimo per il 50% della capienza. Green Pass obbligatorio per accedere agli impianti. Non sono mancate nei giorni scorsi le proteste degli ultras rosanero, schierati contro le nuove misure decise dal Governo nazionale.