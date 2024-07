Ritrovata dai carabinieri la panchina rubata da un uomo a bordo di uno scooter in via Juvara, angolo con via Polara, smontandola e caricandola sul proprio mezzo per poi dileguarsi a tutta velocità.

L’annuncio è arrivato sui social dall’assessore Fabrizio Ferrandelli: “Esprimo un profondo ringraziamento agli organi di stampa che hanno aiutato a rafforzare l’opinione pubblica e le forze dell’ordine che in pochissime ore hanno creato le condizioni per il ritrovamento del bene comune. Arriva un messaggio corretto: lì dove l’amministrazione incontra la cittadinanza attiva e fa sistema comune, c’è poco spazio per individualisti ed egoismi”.

Il furto

Il furto è stato ripreso da alcuni passanti e il video sta facendo in queste ore il giro dei social, scatenando i commenti sdegnati degli utenti palermitani. La panchina in questione rappresentava un simbolo importante per il quartiere, essendo stata installata di recente dagli stessi residenti in un’area prima adibita a discarica e bonificata con grande impegno dal “Comitato Quartiere Pulito”.

Reazioni sui social network

Sui social network fioccano i commenti di biasimo, anche nel post del nostro articolo. “Non voglio difendere nessuno, ma era veramente difficile rendersi conto di questo furto….passa quasi inosservato….quasi….” ironizza Giulio Gambino. Mentre Antonio Ortesi invita a un esame di coscienza: “Si dà sempre la colpa alle Istituzioni o alle Forze dell’Ordine, ma di chi sono le colpe?”. “Cercasi nuova giunta comunale e forze dell’ordine che governino la città – scrive Francesca Matranga – ormai siamo alla frutta”. E ancora Ludovico Modica: “Non so se ridere o piangere! Accadono cose assurde, c’è chi pensa di appropriarsi di beni pubblici e farla franca”. In tanti chiedono dove fossero le pattuglie e come sia stato possibile che nessuno sia intervenuto. “Palermo è sempre meno governata” commenta amaro Rob Sacco.

L’appello

L’assessore Ferrandelli confida ora nella collaborazione dei residenti per isolare certi comportamenti e ripristinare un simbolo di legalità e rinascita per il quartiere. Il membro della giunta palermitana ha lanciato un appello affinché la panchina venga ritrovata e rimessa al suo posto, chiedendo la collaborazione dei cittadini per isolare “i pochi prevaricatori” che con gesti di questo tipo danneggiano l’intera comunità. L’uomo è stato ripreso mentre percorreva via Juvara per poi svoltare in via Re Federico, facendo perdere le proprie tracce ma la targa potrebbe già essere in mano alle forze dell’ordine.