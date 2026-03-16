Tradizione, fede ed emozione tornano a incontrarsi a Roccapalumba con uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità locale. Sabato 28 marzo 2026, a partire dalle ore 20:30, andrà in scena la 42ª edizione della Via Crucis Vivente, una rievocazione suggestiva e intensa della Passione di Cristo che ogni anno richiama numerosi spettatori e fedeli.



L’evento prenderà il via dal Centro Sociale, da cui partirà il percorso che attraverserà alcune delle vie del paese, trasformate per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto. Figuranti in costume, scenografie curate e momenti di forte impatto emotivo accompagneranno il pubblico lungo le diverse stazioni della Via Crucis, ricreando con grande realismo gli ultimi momenti della vita di Gesù.







La manifestazione rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario religioso e culturale di Roccapalumba. Non si tratta soltanto di una rappresentazione teatrale, ma di una tradizione profondamente radicata nella comunità, che ogni anno coinvolge volontari, associazioni e cittadini impegnati nella realizzazione dell’evento.



L’iniziativa è promossa con il supporto del Comune di Roccapalumba, della Città Metropolitana di Palermo, della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e delle realtà associative del territorio, che collaborano per mantenere viva una tradizione ormai storica.



La Via Crucis Vivente di Roccapalumba, giunta ormai alla sua quarantaduesima edizione, continua a rappresentare un momento di forte partecipazione collettiva, capace di unire spiritualità, cultura e senso di comunità. Un appuntamento che ogni anno rinnova una tradizione capace di emozionare e coinvolgere residenti e visitatori.



Luogo: ROCCAPALUMBA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Prezzo: 0.00

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