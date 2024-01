Nuovi roghi in città

Incendi rifiuti a Palermo da nord a sud nelle strade ancora invase dalla spazzatura non raccolta dalla Rap, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nel capoluogo siciliano. Diversi anche la scorsa notte e ancora oggi da parte dei vigili del fuoco. Gli incendi sono stati appiccati in via Sperone, in via Savonarola, in via Pino Puglisi, via della Resurrezione, via Maggiore Toselli, via Amedeo d’Aosta e in via Tiro a Segno. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate.

Flop dei doppi turni di Rap, Palermo naufraga fra i rifiuti

Una volta sarebbero stati chiamati straordinari. Ma da tanto, troppo tempo, i doppi turni dei dipendenti Rap si sono trasformati in lavoro ordinario. La necessità di far fronte a delle evidenti carenze di personale (900 operatori in meno in dieci anni) e all’obbligo di fornire un servizio di pubblica utilità come la raccolta dei rifiuti, hanno imposto sacrifici a tutte le parti in causa, lavoratori compresi. Ma durante le festività, qualcuno ha preferito tirare il fiato, lasciando gli itinerari praticamente al 50% del potenziale. Il lavoro straordinario, nei giorni di festa, è infatti su base volontaria, così come previsto dal contratto. Il riposo è un diritto di tutti, così come le ferie. Ma l’inerzia sul fronte dei concorsi per assumere nuovo personale, unita alle assenze giustificate, ha lasciato scoperta, per l’ennesima volta, la città.

Steccano i doppi turni

A dimostrarlo, laddove ce ne fosse bisogno, le immagini che arrivano da via Palmerino, nell’area di Villa Tasca. Un esempio per tutti di quale sia la portata dei ritardi sul fronte della raccolta dei rifiuti. E così abbiamo assistito e continuiamo a vedere strade piene di spazzatura, soprattutto ingombranti. Accumuli che si sono ammassati nel ponte di Natale e in quello di Capodanno e che non permettono più un intervento ordinario, bensì sarà necessario ricorrere a squadre specifiche e all’uso di pale meccaniche. Gruppi di mezzi e personale che, nelle ultime ore, sono già intervenute in diverse strade della città.

Fra queste, viale Michelangelo, via Di Cristina, via Avolio, via XXVII Maggio, via Pecori Giraldi e piazza Achille Grandi. Ma non basta. Gli itinerari da coprire sono ancora tanti. A cominciare dagli interventi previsti in calendario questa notte su diverse postazioni interne dell’area di corso Pisani, Romagnolo, Zisa, Sperone, Falsomiele e Stazione Centrale. Un arretrato che l’azienda Rap conta di smaltire in circa “cinque o sei giorni lavorativi”, vale a dire entro la prima decade di gennaio. A preoccupare la società Partecipata c’è il ponte dell’Epifania. Fatto per il quale l’azienda invita a rispettare il divieto di conferimento dei rifiuti durante le giornate festive.