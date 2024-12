“Rivolgo il ringraziamento dell’amministrazione comunale al Governo nazionale e, in particolare, al Ministro della Protezione civile Musumeci per la delibera del Consiglio dei Ministri che sblocca risorse dal Fondo di sviluppo e coesione per infrastrutture e riqualificazioni da destinare al quartiere di Borgo Nuovo. Un segnale concreto dell’attenzione del Premier Meloni nei confronti di Palermo e in continuità con il percorso di sinergia tra Comune e Governo intrapreso nel corso della recente visita del Ministro dello Sport Abodi a Borgo Nuovo”. Così il sindaco Roberto Lagalla.

L’incontro con Abodi

Il primo cittadino e Abodi si erano incontrati nella parrocchia San Paolo Apostolo, a Borgo Nuovo. Erano presenti le istituzioni di tutti i livelli (locale, regionale, nazionale).

Tra i temi dell’incontro col ministro le strategie di contrasto al degrado, alla dispersione scolastica, alla criminalità. Il vertice è stato organizzato dal parroco Antonio Garau. L’evento – intitolato “Una società che con cura le periferie è malata” – ha visto anche la partecipazione dell’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, l’assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano e le massime autorità civili e militari.

“È stato emozionante condividere con il Ministro e le altre autorità il momento organizzato nella parrocchia di Borgo Nuovo da padre Antonio Garau, che ringrazio per l’incontro di grande condivisione che ha messo al centro le istanze dei giovani del quartiere – ha detto Lagalla -. Proprio a padre Garau e ai cittadini del quartiere ho manifestato l’intenzione di far partire nel 2025, dopo 20 anni di chiusura, i cantieri per i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo. Il nostro impegno è rivolto anche a raggiungere l’obiettivo di una sempre maggiore regolarità dell’igiene urbana e della cura del verde e proprio oggi in quell’area, a cominciare da viale Michelangelo, sono iniziati i lavori di diserbo che rientrano nel piano generale partito a inizio novembre e portato avanti dalla Reset. Mentre, dopo la ristrutturazione della palestra di Borgo Nuovo, nel quartiere puntiamo anche alla realizzazione di campetti in largo Gibilmanna”.

Inoltre, ha fatto sapere il sindaco, con il Ministro Abodi è stata anche l’occasione per fare il punto su alcuni impianti sportivi della città, sui quali ha confermato la massima apertura e disponibilità a collaborare da parte del Governo nazionale e del suo Ministero in particolare. Al ministro abbiamo mostrato lo schema della nuova convenzione, ormai in fase di definizione, che puntiamo a presentare nelle prossime settimane al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari competenti e abbiamo presentato i progetti che il Comune sta portando avanti sul Velodromo e sui campi Malvagno. Infine, sono soddisfatto di aver potuto comunicare al Ministro l’avvenuta firma dell’accordo con Sport e Salute per la realizzazione di alcuni playground nei diversi quartieri, per colmare in parte l’assenza di spazi dedicati allo sport in città”.

Le parole di Anello e i piani approvati

All’incontro era presente anche l’assessore allo sport e consigliere comunale Alessandro Anello. Un incontro, quello di ieri col ministro, che si intreccia con l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, che prevedi interventi anche sugli impianti sportivi. “All’indomani della visita a Palermo del ministro dello sport Andrea Abodi, in consiglio comunale abbiamo approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2024/2026 che destina risorse per il Velodromo (1,2 milioni) con interventi sulla tribuna coperta e sulla pista di ciclismo, per la piscina comunale (2,7 milioni), per il PalaOreto e il PalaMangano (1 milione), per la pista di pattinaggio del Giardino Inglese – ha detto Anello -. La riqualificazione delle strutture sportive della città, in particolare nei quartieri periferici, è una delle priorità dell’amministrazione comunale come dimostra il lavoro fatto per la palestra di Borgo Nuovo, assegnata alla Federazione italiana judo-lotta-karate- arti marziali, e per il nuovo campo di calcio a 5 della palestra dello Sperone. Senza contare i progetti sul campo del Malvagno che diventerà centro della Federazione italiana rugby e su alcuni playground in vari quartieri che grazie a Sport e Salute faranno rinascere spazi verdi da destinare ad attività sportive per i giovani, contro il rischio marginalità”.