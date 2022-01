domani i funerali

È morto Lorenzo Messina, il titolare dello storico “Bar Messina” sito in via Cesare Bione 24, nel quartiere Romagnolo-Settecannoli, a Palermo. A dare l’annuncio della scomparsa, la pagina Facebook del bar, che chiuderà per lutto oggi e domani.

Il bar a tradizione familiare

La vittima, che aveva 68 anni, si è spenta ieri dopo una lunga malattia che lo aveva costretto anche a fermarsi col lavoro. Il suo bar – molto noto in città, soprattutto per l’antica ricetta con cui venivano realizzate le cassate al forno – era stato aperto nel 1972 dal padre.

Poi la gestione passò ai figli: Lorenzo e Giacomo, forti degli insegnamenti familiari. Maestro di Lorenzo e Giacomo infatti fu il nonno Ciccio Carnevale, pasticciere di un altro storico bar, in via Torremuzza, alla Kalsa.

I messaggi di cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la prematura scomparsa di Lorenzo Messina. Quasi tutti ne sottolineano e lo ricordano soprattutto per la gentilezza, garbatezza e il sorriso con cui serviva i caffè del suo bar.

“Che tristissima notizia!”, scrivono Franca e Angelo da Parma. “Lorenzo, ci mancherà tantissimo il tuo modo gentile e affettuoso di darci il bentornato tutte le volte che trascorrevamo le vacanze a Palermo. Venivamo al bar per gustare l’ottimo caffè preparato con cura e maestria. Tu ci accoglievi sempre con una battuta scherzosa, un sorriso e il caffè diventava ancora più buono! Grazie Lorenzo per la tua gentilezza e signorilità. La terra ti sia lieve, porteremo il tuo ricordo nel cuore. Condoglianze a tutta la famiglia”.

“Brava persona e cordiale, mi dispiace. Sentite condoglianze”, scrive Gabriele. “Siamo tutti senza parole”, aggiunge Roberta.

I funerali

I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 11, nella Chiesa Evangelica Gospel Forum di Palermo, in Via Eleonora Duse n.2 . Ma poco prima, alle 10, il carro funebre dovrebbe fermarsi davanti al “Bar Messina” per l’ultimo saluto al suo amato locale.