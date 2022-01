Lascia una figlia di 2 anni

L’intera comunità di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è sotto shock per la prematura scomparsa di Sofia Costantino, giovane mamma di soli 25 anni, morta oggi a causa di un malore. La ragazza era madre di una bambina di soli 2 anni. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Tanti i messaggi di cordoglio e dolore sui social network.

I messaggi su Facebook

Molti i post lasciati da amici e parenti sulla bacheca Facebook della giovane, molto nota a Termini Imerese e impiegata in un bar della città.

“Oggi – scrive Federica – abbiamo ricevuto una notizia che penso nessuno si sarebbe aspettato di ricevere. Oggi piove, il cielo sta piangendo, sta piangendo per te piccola Sofia. Chi ti ha conosciuto sa che persona forte e combattiva eri, ma allo stesso tempo dolce e sempre con il sorriso. Rimarranno solo i ricordi che custodiremo con tanta cura. Che Dio dia la forza a quei poveri genitori di superare un dolore così grande e soprattutto veglia sempre sulla tua piccolina che avrà sempre bisogno di te, sappiamo benissimo che lo farai ♥️. Ancora spero che sia solo un brutto scherzo e che tutto ciò non sia ancora vero. Ciao Sofia”.

Maria aggiunge: “Solo ora vengo a sapere di questa bruttissima notizia. Sono sconvolta non ci posso credere, anche se siamo state amiche di uscita per poco ti ho sempre voluto bene ma adesso sapere che sei un angelo mi si spezza il cuore. Stai accanto alla tua bimba anche da lassù. Ciao Sofia sempre nei nostri cuori. Condoglianze alla famiglia”.

“Notizie che distruggono il cuore… vola principessa è sarai l’angelo della tua bimba”, scrive Jessica. “Ciao Sofia, ti ricorderò da piccolina con quelli occhioni azzurri e capelli biondi. Ancora non posso crederci”, scrive Laura.

Termini a lutto

Tanti sottolineano lo stupore: “Bella Sofia non ci sono parole, ci hai lasciato tutti senza parole!”. E ancora: Non ci posso credere a ciò che vedo… non ti conoscevo così bene ,ma ti vedevo sempre… Non ci voglio credere… mi sembra surreale… Riposa in pace”.

“Solo tanta tristezza dopo questa brutta notizia. Non si può morire così, avevi una vita davanti e una bambina a cui trasmettere tanto amore. Veglia su di lei e sulla tua famiglia. Ciao Sofí”.

“Non ci sono parole per esprimere cordoglio alla famiglia per la perdita della loro cara Sofia. Dio non puoi permettere tutto questo. Una famiglia non può perdere la figlia così, è una piccola bambina non può restare senza la sua mamma… solo tanto dolore”.

Un’altra ricorda: “Proprio ieri mi era spuntato un ricordo di te che mi facevi il caffè macchiato con il disegnino sopra ed io ti scattavo la foto per pubblicarla e “incuitarti”, piccirì ma che mi combini?! Dimmi che non è vero! Veglia sempre sulla tua bambina che era la tua forza. Che la terra sia lieve”.

Le compagne di scuola

“Ciao Sofì – scrive un’amica che ricorda i momenti del passato – brutta frase da scrivere… Ci siamo conosciute da bambine solamente all’età di 4 anni frequentando La stessa scuola e classe della materna… fino al quinto anno di elementare. Ricordo quando ci invitavi a casa tua felice di festeggiare il tuo compleanno. Abbiamo condiviso tanti momenti, anche se da piccole, insieme. Ogni volta che ci vedevamo, fino a qualche giorno fa al bar dove tu lavoravi, era sempre festa per noi. Fai buon viaggio e riposa in pace… e veglia sulla tua piccola bellissima bimba”.

Un’altra compagna di scuola ricorda: “Ciao Sofy proprio adesso ho appreso la notizia della tua scomparsa. Mi ricordo ancora il primo giorno di scuola come se fosse oggi. Hai lasciato solo tanta tristezza. Sofy avevi ancora una vita davanti da passare con la tua meravigliosa bimba e vederla crescere e crescere insieme soprattutto, veglia sempre su di lei. Mi stringo al dolore della tua famiglia. Voglio ricordarti sempre sorridente e bella come sei… tvb Sofy fai buon viaggio”.

“Cara Sofì, Resterai nel mio cuore. Avevo trovato una collega e un’amica dolce, piena di gioie, gentile , amorosa! Non dimenticherò mai il tuo sorriso. Proteggi la tua bimba da lassù, dagli la forza che avevi tu. Sentite condoglianze alla famiglia”.