Stroncata da un malore, aveva soltanto 23 anni

La comunità di Termini Imerese colpita da un grave lutto. La vita di una giovane di appena 23 anni, mamma di una bimba di 2, è stata improvvisamente stroncata da un malore. La ragazza, secondo quanto riporta il sito Himeralive.it, ha lavorato come impiegata in alcuni bar della città. “Sempre solare e con il sorriso sulle labbra” si legge nella testata on line. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Sofia Costantino.