Non solo un dj set, ma una vera e propria esplorazione musicale pensata per ascoltatori curiosi, amanti delle contaminazioni sonore e del ritmo coinvolgente. Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 20, il PunkFunk di Palermo ospita ROMANQUILLA, la “selecta” firmata da Grandi Numeri, storico membro dei Cor Veleno, per l’occasione nel ruolo del suo alter ego musicale.

Nel cuore del centro storico, in via Napoli 10, l’iconico Record Shop & Music Bar palermitano apre le sue porte a un evento a ingresso gratuito, dedicato a chi ama perdersi tra le pieghe meno note del mondo tropicale e afro-latino.





Con ROMANQUILLA, Grandi Numeri costruisce un set d’ascolto che intreccia bullerengue, cumbia colombiana e salsa de Nueva York, lungo un percorso che attraversa territori musicali spesso poco battuti dal mainstream. È un viaggio sensoriale tra classici intramontabili e gemme rare, pensato per esploratori sonori e per chi cerca autenticità, radici e ritmo.

Il PunkFunk, punto di riferimento cittadino per chi vive la musica come esperienza culturale, si conferma ancora una volta spazio di ricerca, ascolto e condivisione. Un groove che conquista, vibrazioni calde e il desiderio di ascoltare senza fretta. L’appuntamento è per sabato 28 giugno. L’ingresso è libero, la selezione è preziosa.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

Artista: Romanquilla

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

