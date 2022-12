Nell’ottava puntata il punto della situazione con i tifosi

Il Palermo risorge a Benevento grazie ad un gol di Matteo Brunori e si allontana dalla zona calda della classifica di serie B. Proprio l’uomo simbolo della squadra di Corini ha segnato la rete del successo quasi a metà ripresa sfiorandone un’altra da cineteca colpendo il palo da distanza siderale.

Un successo fondamentale perché ottenuto contro una diretta rivale per la salvezza e che permette ai siciliani di risollevarsi dai pantani delle zone base della classifica. Dopo due ko arriva dunque una boccata d’ossigeno al termine, tuttavia, di 90 minuti piuttosto privi di bel gioco nei quali il Benevento ha provato senza dubbio a fare di più.

L’ottava puntata di Rosaenero Web & Tv andrà in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre, analizza non solo quanto avvenuto in campo ma, come sempre, tasterà il polso alla tifoseria ed approfondito altri argomenti.

A condurre da studio Guido Monastra. Collegati Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

Palermo subito atteso dal Como

Ma non c’è tempo per festeggiare o per troppe riflessioni sull’estetica del gioco. Giovedì sera al Barbera arriva il Como che ha pareggiato 3-3 con l’Ascoli ed insegue i rosanero ad appena tre punti. Insomma, un nuovo scontro diretto per la squadra di Corini che ha l’obbligo di riconfermare il risultato ma anche di dare più certezze sul piano del gioco.

Una nuova vittoria permetterebbe ai siciliani di consolidare una posizione di classifica più serena in un torneo cadetto estremamente equilibrato.

Brunori Totem

È sicuramente l’uomo copertina del Palermo: Matteo Brunori si è confermato, nel bene questa volte, il totem dei rosanero. Dopo i due rigori consecutivi sbagliati è stato devastante in contropiede. Per lui settimo gol.

Gioco o praticità, Corini ancora sotto esame

Argomento caldo sarà sicuramente il gioco espresso dall’undici rosanero guidato da Eugenio Corini. Al Vigorito la squadra non ha brillato per niente. I due lampi di Brunori, di cui uno vincente e l’altro altamente spettacolare, sono stati i pochissimi bagliori positivi. Bene anche Gomes che ha propiziato la rete nonché Vido che ha imbastito un contropiede nel finale che se fosse stato finalizzato da Soleri avrebbe chiuso il conto e sicuramente dato maggior fiducia all’attaccante riscattato questa estate dal Padova. Lui è stato protagonista in serie C nella scorsa stagione con 13 reti tutte da subentrato. In cadetteria è ancora a secco.