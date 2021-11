Ieri è nato Santiago Miles

Il poliedrico musicista, siciliano di Augusta per nascita ma oramai palermitano d’adozione, Roy Paci diventa per la terza volta papà. Ieri è venuto alla luce Santiago Miles, nato dalla relazione con l’artista Rosaria Cretì. Una gioia che raggiunge ancora a 52 anni e che ha voluto condividere sui social, pubblicando la foto del figlio appena nato.

L’annuncio sui social

Paci per l’occasione ha voluto creare una sorta di dialogo sui social, per annunciare la nascita del figlio, affidando in un post un discorso come se lo facesse Santiago. Rassicura tutti di stare bene, conferma lo “stato confusionale” del papà da innamorato pazzo dell’ultimogenito e chiede di riposare insieme alla mamma a cui va il ringraziamento per questo “viaggio” dalla pancia al letto.

Un gesto d’altruismo

Inoltre sempre sui social il celebre trombettista ha mantenuto la promessa , decidendo di donare il cordone ombelicale all’Italian Cord Blood Network, gestito dal centro nazionale sangue: “È una procedura completamente indolore, sicura e non invasiva sia per la mamma che per il bambino – rassicura Paci – . Non incide in nessun modo con il parto e viene effettuata con un prelievo di pochi minuti, subito dopo la nascita. Molte giovani coppie non sanno che il cordone racchiude al suo interno una ricchezza eccezionale. Contiene cellule staminali emopoietiche in grado di produrre continuamente globuli rossi, globuli bianchi e piastrine che rappresentano una risorsa preziosa per la cura di gravi malattie del sangue e del sistema immunitario, come le leucemie, i linfomi, alcune forme di talassemia, di immunodeficienza e alcune malattie metaboliche. Informarsi sulla donazione e conservazione del sangue del cordone ombelicale è fondamentale e rappresenta una reale speranza e un’importante possibilità di cura per chi è affetto da gravi malattie”.

Chi è l’artista

Roy Paci è originario del siracusano e dopo un’esperienza sudamericana è in Italia per stabilirsi a Palermo. Qui ha intessuto importanti collaborazioni artistiche con, tra gli altri, Vinicio Capossela, Negrita, Piero Pelù, Samuele Bersani, Luca Barbarossa, Teresa De Sio, Bluebeaters, Linea 77, Giorgio Conte, Nicola Arigliano, 99 Posse, Subsonica, Marlene Kuntz e Frankie hi-nrg mc, solo per citarne alcuni. Diversi gli album e i successi, ma Roy Paci si è fatto conoscere anche attraverso il piccolo schermo. E’ stato ospite fisso del programma di LA7 Markette di Piero Chiambretti, ma è soprattutto grazie alla sua presenza fissa insieme ai suoi Aretuska su Canale 5 a Zelig che è diventato familiare al pubblico.

A Cinisi l’estate scorsa

Questa estate il trombettista ha dato vita a Il tour “La Despedida”, che ha fatto tappa anche Cinisi. Ed è stato l’ultimo viaggio musicale di Roy Paci con gli Aretuska, formazione storica che lo accompagna in giro per l’Italia e per il mondo da 25 anni. Un concerto carico di emozioni e sensazioni, scandite dalla forte connessione che Roy Paci sente con la cittadina del palermitano, più volte manifestata durante l’evento. L’artista infatti è da sempre molto legato alla figura di Peppino Impastato e proprio a Cinisi, ha raccontato tra una canzone e l’altra con evidente trasporto il musicista di Augusta, ha trascorso il suo “personale lockdown”, ritrovando la carica e l’ispirazione artistica.